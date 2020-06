Laura Pausini darà il via sabato 27 giugno a Radio Italia Ora, l'evento che da il via al nuovo corso del network di sola musica italiana.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

E' uscito il nuovo singolo di Biondo Bali e Dubai, scelto anche dalla Fanta come colonna sonora per l'estate delle attività web.

E' uscito "Gemelli", il terzo album di Ernia. Un disco in bilico tra rap e pop e con testi più maturi e in cui traspare serenità.

Sarà disponibile dal 3 luglio il nuovo singolo di Boss Doms I Want More, brano dallo spiccato respiro internazionale.

Nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, è stata confermata l'edizione 2020 di Battiti Live, in onda per 6 settimane su Italia 1.

Si avvicina il 3 luglio, giorno in cui uscirà il nuovo album di Jack The Smoker Ho Fatto Tardi. Tra gli ospiti Dani Faiv, Lazza e Jake La Furia.

J-Ax contro i colleghi che non hanno difeso Sergio Sylvestre: "Grandi cantanti che non si espongono per paura di perdere i Follower"

Nek, Elodie, Federica Carta, Emma... in pochi tra gli artisti noti si sono esposti per difendere Sylvestre e Ax, come sempre, non le manda a dire.