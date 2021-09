Arrivano i dati FIMI sul mercato musicale. Crescita del 34% con lo streaming premium leader di mercato

In Copertina

Laura Pausini scalpita come un toro di fronte a un telo rosso... nel 2022 film e nuovo album

L'artista, reduce dal successo mondiale di "Io si (Seen), manca dal mercato discografico con un album dal 2018, anno in cui vinse il suo quarto Latina Grammy.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 3 settembre

Radio date 3 settembre 2021. Archiviata la stagione estiva (almeno per quanto riguarda la musica), ci avviamo verso l'autunno coi big che iniziano a spuntare nel.

Alessandra Amoroso: l’epoca “Tutto accade” parte venerdì con il singolo “Tutte le volte”

Il nuovo album uscirà in diverse versioni speciali, sia in cd che in vinile.

Classifiche e Certificazioni FIMI... ma siamo sicuri che questi siano davvero successi? E il passato va accantonato?

Sfera Ebbasta supera 100 dischi di platino e, per i giovani di oggi, senza nessuna traccia delle certificazioni del passato è l'artista più importante in Italia... e i grandi?.

Sangiovanni: oltre un milione di copie certificate in Italia e disco di platino in Svizzera

Lo scorso 5 luglio malibù veniva certificato disco d'oro in Svizzera... ora quell'oro è diventato platino.

Torneo canzone dell'estate 2021. La finale, ecco le 10 canzoni rimaste in gara per gli Hitmaker e le 3 della New Generation

Le votazioni partono oggi, 29 agosto, alle 15 e si concluderanno il 5 agosto alle 23:59.

Aka 7even debutta nel mondo del cinema: è sua la colonna sonora de "La regina di cuori"

La pellicola tratta un fenomeno molto attuale, e triste, per i giovani di oggi: le challenge online.

Seat Music Awards 2021: ecco come saranno suddivisi i cantanti nei tre appuntamenti

Saranno più 60 gli artisti che prenderanno parte alle manifestazione che incorona i successi della musica italiana.

SOFARM FESTIVAL: spazio al nuovo indie con Comete, Neno, Manitoba, Svegliaginevra e molti altri. Aperte le prevendite

Il Festival si svolgerà il 18 e 19 settembre a Torino con ampio spazio alle realtà indie emergenti. Aperte le prevendite.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Videointervista a Virginio: la rinascita del cantautore dal sold out a "Rimani" e "Brava gente" aspettando il nuovo album

Sono passati quindici anni da quando il cantautore ha debuttato sul palco di Sanremo. Ripercorriamo con lui le tappe fondamentali della sua carriera.

Intervista a Konti Flowerchild: "Questo EP rappresenta per me la voglia di trovare sempre il lato positivo delle cose"

Nel progetto cinque brani prodotti da Mike Defunto.

Intervista a Esa Abrate: "Avec Toi è un ponte tra il vecchio Esa e quello che tra poco conoscerete"

Nell'intervista si parla di Amici, del nuovo singolo ed anche di Anna Pettinelli.

Intervista a Ellynora: "Ho vissuto relazioni tossiche, malate e spesso anche pericolose e le racconto in Mayday"

"Nel mercato italiano si aspetta che le novità vengano valorizzate prima all’estero per poi ricrearne delle simili qui...".

Eurovision 2022: la gaffe dell'Assessora allo Sport, Turismo e Grandi eventi di Roma fa capire come viene considerata la musica in Italia

Nei giorni scorsi, una volta appresa che Roma era fuori dai giochi per ospitare l'Eurovision 2022 (vedi qui), la rete si è riempita di commenti. Dalla delusione dei romani fino agli sfottò degli italiani abitanti in altre città. Ma a peggiore il tutto è arrivata Veronica Tasciotti, Assessora allo Sport, Turismo e ai Grandi Eventi...

Arrivano i dati FIMI sul mercato musicale. Crescita del 34% con lo streaming premium leader di mercato

Continua la crescita, già iniziata da qualche anno, del vinile.

Tony Effe e Capo Plaza insieme nel nuovo singolo "Balaclava"

Il singolo sarà incluso nella riedizione digitale dell'ultimo album, "Untouchable".

"Non esiste amore a Napoli" è l'album d'esordio di Tropico. Nel disco quattro importanti duetti

L'artista, nelle vesti di autore, ha co-scritto alcune grandi successi dell'estate 2021, da "Ma stasera" a "Klan".

Carmen Consoli svela i titoli delle sue 10 nuove canzoni. "Domenica al mare" è il primo singolo estratto dal disco "Volevo fare la rockstar"

Il nuovo progetto discografico arriva a sei di distanza dall'ultimo album di inediti e conterrà 10 canzoni.

Comete: il tour "Solo cose belle live" si arricchisce di nuove date

Il cantante continua il tour anche a settembre con dieci nuovi appuntamenti.

Power Hits Estate 2021: trionfa Marco Mengoni. Ecco tutti gli artisti premiati!

A sorpresa al cast si è aggiunto Ultimo. Il giovane artista non vedeva l'ora di poter tornare a cantare davanti al pubblico.

Junior Cally cancella l'uscita del nuovo album, "Un passo prima": "La mia priorità, ora, è stare bene"

Il disco sarebbe dovuto uscire il 10 settembre ed era già stampato e pronto per l'uscita.

In attesa di Tale & Quale Show Dennis Fantina lancia il singolo "Senti"

A settembre l'artista sarà nel cast del programma di Carlo Conti su Rai1.

Balamondo World Music Festival dal 1 al 5 settembre: nel cast con Mirko Casadei, Colapesce Dimartino, Skiantos

La Mirko Casadei POPular Folk Orchestra dialoga con mondi sonori lontani: gli Skiantos, Colapesce Dimartino, Fabrizio Bosso e tanti altri.

Dopo aver collezionato milioni di stream e views torna Neima Ezza con "Frero", storia di gratitudine e stima verso un amico

Sonorità latine e un beat incalzante conferiscono al brano un'aura di felicità.

Madame unisce la sua musica a quella di Sfera Ebbasta per il nuovo singolo, "Tu l'hai capito"

La produzione del brano è affidata a Bias e Charlie Charles.

Ermal Meta difende Mahmood, dopo l'incendio della sua casa, dai leoni da tastiera

È noto a quasi tutti il grande incendio avvenuto nei giorni scorsi a Milano che ha completamente bruciato un palazzo abitato da 70 famiglie. Lì.

In arrivo nuova musica per Salmo ma due donne lo accusano di molestie sui social

Al momento il cantante e il suo staff non hanno replicato alle accuse.

Pagelle singoli italiani in uscita Venerdi 27 Agosto ( con qualche recupero dalle ferie )

Leon Faun C'era una volta. Fantasy o non fantasy, questo è un rap che "incanta"

Eurovision Song Contest 2021: la guida e i video delle 39 canzoni in gara. Parte 4 di 4

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

Bando Scena Unita per i lavoratori dello spettacolo. Al via le domande, ecco termini e scadenze

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Maninni racconta in "Vaniglia" il momento in cui il cuore ritorna a battere per amore

Cioffi in "Incendio" racconta la vita di chi continua ad amare nonostante le delusioni dell'amore

Veronica Liberati lancia il singolo "Nel cuore del mondo"

Luca Marino chiude la sua trilogia estiva con "Mi manchi"

Anteprima video: Martina Grillo usa una fotocamera del 2007 per immortalare la malinconia dell'estate

ZEFIRO canta il suo "Incubo": un singolo di esordio che colpisce per la lucidità della scrittura

Tutti fenomeni a ridosso della partenza del tour lancia il nuovo singolo, "Marinai"

"Era scritto" dei Solisumarte, il brano che ha conquistato 3 playlist editoriali di Spotify

Marina Erroi duetta con Biondo nel singolo d'esordio “Paracadute”

Certificazioni FIMI settimana 34: Sangiovanni, Tancredi, Gaia, Nyv... Amici di Maria De Filippi rimane una certezza

CLASSIFICA SPOTIFY SETTIMANA #34: Sale sul podio "Stay". Blanco e Rkomi con tre brani a testa in Top 20

CLASSIFICA DI VENDITA FIMI SINGOLI SETTIMANA #34: otto brani della Top 10 sono ancora Made in Italy

CLASSIFICA DI VENDITA FIMI ALBUM SETTIMANA #34: Rkomi ancora primo... Lorde si ferma alla 30.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 34: Ed Sheeran spodesta Marco Mengoni. In continua salita "Mi fai impazzire"

Certificazioni FIMI settimana #33: Sangiovanni vicino al milione di copie certificate

