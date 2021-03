Continua il grande successo di "Musica leggerissima" che è virale anche su TikTok con oltre 25 milioni di video realizzati. Ecco i video più belli...

Musica leggerissima è un grande successo anche su TikTok.

Non c’è più ormai ombra di dubbio, il brano di Colapesce e Dimartino in gara al Festival di Sanremo 2021 è la vera hit della stagione musicale.

Primo brano della kermesse ad aver raggiunto il traguardo del disco di platino, oltre 13.500.000 streaming su Spotify, primo nella programmazione radio nella classifica EarOne e oltre 19 milioni di views del solo video ufficiale su YouTube sono i risultati portati a casa dalla canzone, ma non solo… anche sulla piattaforma per eccellenza usata dai giovani, TikTok, il brano è un vero e proprio tormentone.

Ad oggi sono oltre 70.000 i video creati sull’applicazione dove sono ovviamente presenti Colapesce (@colapesce) e Dimartino (@dimartino_official). La canzone in questo momento è una delle più amate dalla community perché con il sound che affonda negli anni ’80 ha saputo stimolare e ispirare la creatività di tutti su TikTok che hanno reso #MusicaLeggerissima è un vero e proprio trend.

I video condivisi con questo hashtag hanno superatola cifra di 25 milioni di visualizzazioni, e non finisce qui…

Per continuare ad ispirare la creatività della community, Colapesce e Dimartino hanno curato personalmente una playlist di canzoni leggerissime che è da oggi disponibile nell’app. Oltre ai brani tratti dal loro nuovo album I mortali², hanno selezionato successi internazionali, da Dimension M2 degli Stereolab a Un Caid degli Aksak Maboul, e anche grandi classici come Le femme d’argent degli Air.

Ecco le parole dei due artisti:

“Da quando questa canzone è uscita è come se fosse diventata di tutti e non appartenga più a noi. Vederla così apprezzata anche da un pubblico che non avevamo mai immaginato potesse affezionarsi alla nostra musica ci riempie di orgoglio e di gioia. Un abbraccio a tutte e tutti gli amici di TikTok!”