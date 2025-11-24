24 Novembre 2025
24 Novembre 2025

Musica italiana settimana 48/2025: tributo a Ornella Vanoni e aggiornamenti in tempo reale

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 48.

News di Oriana Meo
Musica Italiana settimana 48/2025: tutte le novità
Musica italiana settimana 48.
La settimana 48 si apre nel segno del ricordo: la scomparsa di Ornella Vanoni ha attraversato tutto il mondo della musica italiana, tra omaggi, aneddoti e messaggi di gratitudine da parte di colleghi e nuove generazioni. Nei prossimi giorni si affacceranno anche le prime novità tra dischi, singoli, tour ed eventi, che raccoglieremo in tempo reale in questo spazio per tenere insieme memoria e attualità.

L’articolo verrà aggiornato costantemente con le notizie più importanti della settimana.

Articolo aggiornato il 23 novembre 2025 – h 23.30
