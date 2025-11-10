10 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
10 Novembre 2025

Musica italiana settimana 46/2025: Annalisa apre la settimana con “Esibizionista”

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 46.

musica italiana settimana 46 nuove uscite e concerti
Musica italiana settimana 46.
La settimana 46 si apre con l’annuncio di Annalisa ad Amici: dal 14 novembre sarà disponibile il nuovo singolo Esibizionista, quarto estratto dall’album Ma io sono fuoco. Un brano che segna un ulteriore passo nella sua evoluzione pop, tra ironia e consapevolezza, dopo il successo dei precedenti singoli. Nei prossimi giorni proseguono gli aggiornamenti su uscite e classifiche della musica italiana.

L’articolo verrà aggiornato costantemente con le notizie più importanti della settimana.

Articolo aggiornato il 9 novembre 2025 h 22:00

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

Continua

