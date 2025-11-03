3 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
3 Novembre 2025

Musica italiana settimana 45/2025: tutte le notizie, uscite e concerti

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 45.

News di Oriana Meo
musica italiana settimana 45 nuove uscite e concerti
Musica italiana settimana 45.

In questo articolo troverete tutte le notizie della settimana, in continuo aggiornamento giorno per giorno: nuovi singoli, album, tour, classifiche e appuntamenti live che animano la scena musicale italiana. Dalle uscite di venerdì 7 novembre ai concerti nei teatri e nei palasport, la settimana 45 si apre sotto il segno delle novità e dei ritorni più attesi della musica italiana.

L’articolo verrà aggiornato costantemente con le notizie più importanti della settimana.

Articolo aggiornato il 3 novembre 2025 h 9:00

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

Continua

