27 Ottobre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Musica italiana settimana 44/2025. Tutte le novità.

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 44.

Musica Italiana settimana 44/2025: tutte le novità
Musica italiana settimana 44.

La settimana 44 della musica italiana si apre tra grandi ritorni e nuove uscite che attraversano generi e generazioni. Dal cofanetto-evento di Marracash alla nuova stagione live di Claudio Baglioni, passando per il ritorno di Caparezza e Capo Plaza, l’autunno entra nel vivo con un’ondata di novità discografiche e concerti nei teatri. Non mancano sorprese dall’estero, come il tour mondiale di Damiano David, mentre il panorama indipendente continua a muoversi con nuove pubblicazioni e appuntamenti live.

L’articolo verrà aggiornato costantemente con le notizie più importanti della settimana.

Articolo aggiornato il 27 ottobre 2025 h 9:20

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

Continua

