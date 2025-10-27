Musica italiana settimana 44/2025. Tutte le novità.

Musica italiana settimana 44.

La settimana 44 della musica italiana si apre tra grandi ritorni e nuove uscite che attraversano generi e generazioni. Dal cofanetto-evento di Marracash alla nuova stagione live di Claudio Baglioni, passando per il ritorno di Caparezza e Capo Plaza, l’autunno entra nel vivo con un’ondata di novità discografiche e concerti nei teatri. Non mancano sorprese dall’estero, come il tour mondiale di Damiano David, mentre il panorama indipendente continua a muoversi con nuove pubblicazioni e appuntamenti live.

L’articolo verrà aggiornato costantemente con le notizie più importanti della settimana.

Articolo aggiornato il 27 ottobre 2025 h 9:20

