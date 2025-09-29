Musica italiana settimana 40/2025: tutte le novità in continuo aggiornamento

Musica italiana settimana 40.

Il weekend si apre con l’anteprima del GrandTour LA VITA È ADESSO di Claudio Baglioni a Lampedusa e con il ritorno in tv di Amici, giunto alla sua 25ª edizione. Tra le novità discografiche spicca Damiano David, che ha pubblicato FUNNY little FEARS (DREAMS) e ha dato il via al suo World Tour 2025 con una data londinese già sold out. La settimana promette ulteriori annunci e uscite tra singoli, album e concerti in tutta Italia.

Articolo aggiornato il 29 settembre 2025 h 23.00

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.