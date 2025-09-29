29 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
29 Settembre 2025

Musica italiana settimana 40/2025: tutte le novità in continuo aggiornamento

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 40.

News di Oriana Meo
Musica Italiana settimana 40/2025: tutte le novità
Condividi su:

Musica italiana settimana 40.

Il weekend si apre con l’anteprima del GrandTour LA VITA È ADESSO di Claudio Baglioni a Lampedusa e con il ritorno in tv di Amici, giunto alla sua 25ª edizione. Tra le novità discografiche spicca Damiano David, che ha pubblicato FUNNY little FEARS (DREAMS) e ha dato il via al suo World Tour 2025 con una data londinese già sold out. La settimana promette ulteriori annunci e uscite tra singoli, album e concerti in tutta Italia.

Articolo aggiornato il 29 settembre 2025 h 23.00

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 2

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025 4

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
amici 25: pagelle, resoconto e ospiti della prima puntata 6

Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre
Michele Ballo Amici 25 7

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25
Opi Amici 25 8

Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l'artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola
Mya De Angelis durante le Audizioni di X Factor 2025 canta Fiori rosa fiori di pesco e racconta la sua versione dell’esibizione dopo le polemiche 9

X Factor 2025, Audizioni: Mya De Angelis racconta la sua versione dell’esibizione
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.