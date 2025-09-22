22 Settembre 2025
Musica italiana settimana 39/2025: Ligabue, Ghali, Elodie e Tiziano Ferro tra live e novità

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 39.

Musica italiana settimana 39: Ligabue, Ghali, Elodie e Tiziano Ferro protagonisti
Musica italiana settimana 39.

La nuova settimana si apre con grandi eventi live e annunci da protagonisti assoluti della scena italiana. Luciano Ligabue porta “Certe Notti” anche a Torino e annuncia il tour europeo, Ghali chiude il 2025 con lo spettacolo corale del “Gran Teatro”, Elodie registra nuovi sold out e aggiunge date al tour nei palasport, mentre Tiziano Ferro supera i 200mila biglietti e raddoppia Milano e Roma con “Stadi26”. Tra i concerti del giorno spiccano Damiano David a Madrid, Riccardo Cocciante a Napoli e Zucchero all’Arena di Verona.

Articolo aggiornato il 21 settembre 2025 h 21.30

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

