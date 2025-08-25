25 Agosto 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
25 Agosto 2025

Musica italiana – Uscite, news e concerti della settimana 35/2025. Morgan, Fedez, Marcella Bella

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 35.

News di Oriana Meo
Musica italiana settimana 35 2025 – Morgan, Fedez, Marcella Bella
Musica italiana settimana 35.

L’estate volge al termine ma il weekend appena trascorso ha regalato spunti e dibattiti: dalle polemiche di Morgan al Kaulonia Tarantella Festival alle nomination degli MTV Video Music Awards, passando per il ritorno in studio di Fedez e le dichiarazioni senza filtri di Marcella Bella. E oggi si riparte subito con i concerti: sul palco Fiorella Mannoia a Benevento e Tananai a L’Aquila.

Come ogni settimana, ecco la nostra raccolta di notizie brevi dalla musica italiana: uscite, live e curiosità raccontate in sintesi, senza giri di parole.

Articolo aggiornato il 24 agosto 2025 h 21.45

Clicca su CONTINUA per tutte le notizie.

All Music Italia

