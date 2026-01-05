Musica italiana settimana 2/2026. Concerti, tour e prime novità dell’anno

Musica Italiana settimana 2. All’inizio del 2026, la musica italiana si muove ancora in una fase di assestamento, tra gli ultimi appuntamenti legati alle festività, i primi concerti dell’anno e le uscite discografiche che iniziano a popolare il calendario. Una settimana di transizione, in cui convivono attività live, annunci e segnali di ripartenza dopo la pausa di fine anno.
Di seguito una panoramica aggiornata, giorno per giorno, delle principali notizie brevi che accompagnano l’avvio della nuova settimana musicale.