5 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
5 Gennaio 2026

Musica italiana settimana 2/2026. Concerti, tour e prime novità dell’anno

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 2/2026.

News di Oriana Meo
Musica Italiana settimana 2/2026: tutte le novità
Musica Italiana settimana 2. All’inizio del 2026, la musica italiana si muove ancora in una fase di assestamento, tra gli ultimi appuntamenti legati alle festività, i primi concerti dell’anno e le uscite discografiche che iniziano a popolare il calendario. Una settimana di transizione, in cui convivono attività live, annunci e segnali di ripartenza dopo la pausa di fine anno.

Di seguito una panoramica aggiornata, giorno per giorno, delle principali notizie brevi che accompagnano l’avvio della nuova settimana musicale.

Articolo aggiornato il 4 gennaio 2026 – h 21.40
