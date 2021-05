Musica Da Bere 2021: al via la dodicesima edizione del contest che si chiuderà a Bergamo a settembre

Via a Musica Da Bere 2021, dodicesima edizione del contest dedicato agli artisti emergenti che suonano e cantano la propria musica.

Fino al 6 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni al concorso nazionale, mentre le finali sono previste il 10 e l’11 settembre presso lo Spazio Polaresco di Bergamo.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio, nei suoi 12 anni di storia, si è qualificato come uno dei più importanti contest a livello nazionale, coinvolgendo complessivamente oltre 3.500 progetti provenienti da tutta Italia e premiando artisti del calibro de La Rappresentante di Lista, Iosonouncane, Her Skin, Ettore Giuradei, Nervi e molti altri.

La scorsa edizione di Musica da Bere si è accompagnata al claim #LAMUSICADELFUTURO, in ricordo di Mirko Bertuccioli (Zagor Camillas). Un claim che è diventato oltre che un sentito omaggio anche portatore di un messaggio positivo e propositivo.

Quest’anno grazie al supporto di alcuni importanti Club e Festival, verrà data la possibilità ai due vincitori del concorso di esibirsi su un totale di dieci palchi italiani, da nord a sud.

Un importante segnale per un auspicabile prossimo futuro nel quale la componente live torni a far parte in modo dirompente delle nostre vite, per il pubblico, per i lavoratori dello spettacolo e per chi, come nel caso dei partecipanti al concorso, si affaccia all’inizio di un percorso che ha bisogno di supporto e spazi in cui esprimersi.

MUSICA DA BERE 2021

Le iscrizioni alla dodicesima edizioni si chiuderanno il 6 giugno 2021 e sono riservate ad artisti, solisti o gruppi, autori ed esecutori di brani originali di propria composizione.

L’iscrizione può essere effettuata collegandosi al sito www.musicadabere.it e compilando l’apposito form.

Il vincitore di Musica da Bere si aggiudicherà un premio in denaro complessivo di 2.500 Euro e la possibilità di esibirsi sul palco di 4 Club / Festival tra i partner di MdB 2021.

Avrà inoltre la possibilità di usufruire di una giornata gratuita negli studi di IndieBox Music Hall a Brescia, struttura fondata da IndieBox Music che riunisce i vari campi di competenza del mondo discografico.

Il vincitore del Premio Live 2021, si aggiudicherà un premio in denaro complessivo di 1.500 Euro e la possibilità di esibirsi sul palco di 6 Club / Festival tra i partner di MdB 2021.

Le serate finali di Musica da Bere si terranno i prossimi 10 e 11 settembre, allo Spazio Polaresco di Bergamo, luogo di sperimentazione e aggregazione in gestione da giugno 2019 a Doc Servizi Soc. Coop, che sarà per il secondo anno, grazie alla rinnovata collaborazione, casa delle finali del concorso, mettendo a disposizione i suoi spazi e il suo splendido parco.

Tutte le informazioni, il regolamento e il form di iscrizione sono disponibili qui: www.musicadabere.it.

