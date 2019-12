Musica contro le Mafie 2019 vince Micaela Tempesta

In Copertina

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani in uscita il 13 dicembre 2019

Ultimo, Zucchero, Martina Attili, Emma Muscat e tanti, ma proprio tanti, artisti emergenti nelle recensioni del nostro Fabio Fiume.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Lo scritto Federico Traversa recensisce per noi in modo approfondito l'ultimo disco di Marra.

X Factor 2019 Sofia Tornambene vincitrice della 13esima edizione

Una puntata all'insegna della musica in inglese, in c contro tendenza con quello che il mercato italiano cerca.

Anteprima Video: il vero significato della felicità nel singolo “Niente a Metà” di Silvia Oddi

"Niente a Metà" è il nuovo singolo della cantautrice romana Silvia Oddi. Il videoclip diretto da Fabrizio Convertini è in anteprima su All Music Italia. .

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.3

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 dicembre

Nuovo appuntamento con il radio date per scoprire tutti i singoli in uscita o appena usciti questa settimana.Negli scorsi giorni è uscito il singolo Di.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Album più venduti del 2019. I dischi di Natale riusciranno a battere Ultimo?

Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Salmo, Vasco Rossi... qualcuno riuscirà a superare il cantautore nel rush finale di Natale?.

Primo Maggio Next 2020 anticipa la 30esima edizione del Concertone

Aperte le iscrizioni al Contest per artisti emergenti e svelata la giuria della nuova edizione.

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

X Factor 2019: le videointerviste ai protagonisti dopo la finale

Videointerviste a Sofia Tornambene, Booda, La Sierra e Davide Rossi, realizzate dopo la finale della tredicesima edizione di X Factor, vinta dalla giovanissima cantautrice.

Videointervista a GIULIA: “Questa canzone apre il mio percorso verso nuove sonorità”

"Rio" è il nuovo singolo di GIULIA, che dopo un periodo di silenzio e riflessione è tornata con un brano che porta la firma anche di Celeste Gaia.

X Factor 2019: le interviste ai finalisti a poche ore dalla finale puntata

Videointerviste ai Booda, ai La Sierra, a Sofia Tornambene e Davide Rossi, i 4 finalisti dell'edizione 2019 di X Factor, al Forum di Assago e su Sky Uno il 12 dicembre.

Videointervista a Raf e D'Art: “Io ho rappato in tempi non sospetti!”

"Samurai" è il titolo del singolo di Raf e D'Art, ovvero il figlio Samuele Riefoli, creato per il progetto Ringo – Insieme si Vince!.

Up Xmas 2019: le videointerviste ai protagonisti del Concerto di Natale di TV8. Anastasio, Giordana, Alberto...

Videointerviste a Anastasio, Alberto Urso, Giordana Angi, Boro Boro e Max Brigante, protagonisti di Up Xmas, il concerto di Natale di Tv8 registrato a Pila in Valle d'Aosta.

Up Xmas 2019: tutto pronto per il Concerto di Natale di Tv8 (Videointervista)

Si svolgerà l'8 dicembre a Pila e andrà in onda a Natale Up Xmas, il concerto di Natale di Tv8. Sul palco con Pupo e Lodovica Comello le nuove leve della musica italiana.

Coca Cola Future Legend: Edoardo Brogi e Irama conquistano la 1a edizione del contest (Videointerviste)

Edoardo Brogi del Team Pop capitanato da Irama ha vinto la prima edizione del contest Coca Cola Future Legend. La premiazione sulla Terrazza del Duomo a Milano.

Festival di Sanremo 2020 tra ospiti, presenze femminili e un cast in equilibrio tra pop, Itpop e Rap

Festival di Sanremo 2020 big in gara, chi ci sarà?.Il tempo stringe, mancano infatti solo due mesi all'inizio della kermesse e meno di un mese al 6 gennaio giorno in cui, in una puntata speciale de I Soliti Ignoti, Amadeus annuncerà il cast dei big di Sanremo 2020.Il tempo stringe e quest'anno la scena che...

Musica contro le Mafie 2019 vince Micaela Tempesta

Secondi classificati i Romito. Premi speciali anche a Chiara Patronella, Sikaria, Marco Ferrigno, Cance e Chris Obehi.

Zucchero Sugar Fornaciari in radio il nuovo singolo tratto da D.O.C.

Dopo la tiepida accoglienza radiofonica di "Freedom", sarà disponibile il 13 dicembre il nuovo singolo di Zucchero, secondo estratto da D.O.C.

Trx Radio: on line la webradio dedicata al rap... per chi ne sa!

E' stata presentata a Cologno Monzese Trx Radio, la webradio nata da un'idea di Paola Zukar con una programmazione dedicata al rap 24 ore su 24. .

Motta dal Vivo: in digitale e in vinile l'album live registrato a Roma

E' uscito il nuovo album di Motta intitolato "Motta dal Vivo", registrato durante la data che ha chiuso un tour lungo tre anni.

Claudio Baglioni in pre-save "Gli anni più belli" singolo in uscita a gennaio 2020

Il nuovo singolo dà anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino.

Classifiche di vendita FIMI settimana #50: Vasco si conferma re del rock e debutta alla #1

Jovanotti crolla nella classifica album ma schizza alla #1 tra i vinili.

Il legale di Ferdinando Salzano di Friends & Partners risponde a quanto riportato dalla stampa

A seguito di alcuni articoli di giornali il legale di Salzano invia alla stampa una comunicazione ufficiale con alcune precisazioni.

Classifica Radio Earone Settimana 50: i Coldplay scalzano Cremonini dalla vetta. Di Emma la più alta new entry

Dopo una sola settimana in vetta, Cesare Cremonini perde lo scettro. Il nuovo singolo di Emma "Stupida Allegria" è la più alta nuova entrata. In salita Marracash e tha Supreme.

20 Anni che Siamo Italiani: gli ospiti dell'ultima puntata dello show con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada

Andrà in onda il 13 dicembre in prima serata su Raiuno la terza e ultima puntata di 20 Anni che Siamo Italiani, lo show televisivo con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Diodato: dopo il singolo “Che Vita Meravigliosa”, annunciati due live nel 2020

Dopo la pubblicazione di “Che Vita Meravigliosa”, brano della colonna sonora del nuovo film di Ferzan Ozpetek, Diodato ha annunciato le prime date del tour 2020.

X Factor 2019 Sofia Tornambene vincitrice della 13esima edizione

Una puntata all'insegna della musica in inglese, in c contro tendenza con quello che il mercato italiano cerca.

Martina Attili lancia la prima canzone che ha scritto, "Piccoli eroi"

La cantautrice torna con un nuovo brano in attesa dell'uscita del suo primo romanzo a gennaio e di altri progetti musicali.

Prima della finale di X Factor 13 Nuela presenta il nuovo singolo, Frozen (testo)

Dopo "Carote" e "Ti voglio al mio funerale" il ragazzo lancia un brano per il Natale.

Emma Muscat: sonorità internazionali nel singolo “Vicolo Cieco” (Testo e Audio)

Un nuovo sound apre la strada al prossimo progetto della giovane cantautrice.

Francesco Bianconi annuncia il disco da solista e punta a Sanremo 2020

I Baustelle si prendono una pausa dopo aver sdoganato l'indie nella musica italiana negli anni '00.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

