Si avvia alla conclusione Musica Contro le Mafie 2019. Durante la quarta giornata si sono svolte le esibizioni dal vivo dei 10 finalisti del Premio presso il Teatro Morelli, che sarà il luogo dove si svolgerà la finale e dove verranno consegnati i premi.

I giovani artisti, presentati da Filippo Roma, si sono esibito davanti alla giuria tecnica, alla quale si è aggiunta quella demoscopica selezionata tra il pubblico, ma anche quella del web tramite i social (Qui il nostro articolo con i nomi dei finalisti). Ospiti d’onore sono stati Gero, vincitore dello scorso anno, e la rock band ABC Positive.

Sul truck della Polizia Postale Una Vita da Social è salito Raffaele Sardo, autore di un libro che racconta la storia di tredici vittime innocenti della criminalità. Si è poi svolto il laboratorio Il disegno realistico con l’artista Marco Serravalle, docente presso la Scuola del fumetto di Cosenza.

Presso l’ex M.a.m., invece, si è svolto l’incontro con il Prof. Antonio Nicaso autore, insieme al magistrato Nicola Gratteri, di diversi libri nei quali analizza i maggiori fenomeni criminali italiani. Con La mafia spiegata ai ragazzi il docente universitario ha interagito con gli studenti raccontando la migrazione del fenomeno ‘ndranghetista dal Sud al Nord Italia con le relative ramificazioni nel mondo.

“La mafia altro non è che la formula chimica dell’acqua: l’idrogeno è la violenza e l’ossigeno è il legame che cerca con la politica, se non viene combattuta la mafia ricerca un rapporto.”

Il docente presso le Università di San Francisco e di Toronto ha spiegato come è riuscito a diventare scrittore di successo nonostante sia cresciuto in un paese senza biblioteche e in una casa senza libri.

A seguire sempre presso la Sala dell’ex M.a.m. si è svolto il panel Cinema e impegno sociale, differenze e similitudini tra ieri e oggi.

“Si è liberi quando si può dissentire dalla propria sfera omologata. La libertà si può avere ma bisogna saper scegliere. L’arte deve avere la pretesa di essere etica?” Con questa domanda provocatoria posta ai ragazzi i due attori e registi hanno rimarcato quanto la relazione tra cinema e impegno avviene un incontro politicamente scorretto in un Paese che sembra cambiare ma che in fondo resta uguale.”

Queste le parole di Max Mazzotta e Corrado Fortuna, protagonisti dell’incontro.

MIRKOEILCANE E CRISTIANA VERARDO

Il concerto serale ha visto protagonisti Mirkoeilcane e Cristiana Verardo. Il cantautore romano ha presentato il meglio del suo repertorio in uno showcase di circa 30 minuti.

Per l’iniziativa il Tenco Ascolta con Mvsm, in collaborazione con il Club Tenco, si è esibita dal vivo la cantautrice Cristina Verardo, recente vincitrice del Premio Bianca D’Aponte 2019. L’artista si esibita con la sua chitarra acustica raccontando storie folk accompagnate dalla sua soave voce.

MUSICA CONTRO LE MAFIE 2019 – IL PROGRAMMA DEL 6 DICEMBRE

9:00 Workshop – I Laboratori Del Truck Con Polizia Postale “Una Vita Da Social” – Truck Polizia

9:30 2^ Finale – Premio “Musica Contro Le Mafie” 10^ Edizione – Presenta: Filippo Roma (Le Iene) – Teatro Morelli

Ospite: Don Luigi Ciotti Giudici On Stage: Roy Paci, Picciotto, Serena Brancale Ospiti: Le Cose Importanti, Abc Positive

15:00 Panel – Gli Incontri Del Truck Con Elisa Sovarino – Truck Polizia

16:00 Panel – Migranti E Ong, Cosa Accade Nel Mediterraneo ? Con Gaetano Pecoraro E Nello Scavo – Sala Ex M.A.M.

18:00 Panel – Musica Politica, Musica Impegnata, Gli Artisti Devono Esprimere Il Loro Parere? – Sala Ex M.A.M. Con Roy Paci E La Rappresentante Di Lista

19:30 Showcase – La Rappresentante Di Lista – Sala Ex M.A.M.

21:30 Il Concerto Di Musica Contro Le Mafie Con La Partecipazione Di: Motta, The Zen Circus, Willie Peyote – Teatro Morelli

0:00 Aftershow – “Fino All’ultimo Minuto Dj Set” – Mood Social Club

