Musica che unisce è una nuovo iniziativa che, ancora una volta, dimostra come nei momenti di difficoltà per il nostro paese, e non solo, la musica possa essere una valido e concreto aiuto.

Una bellissima iniziativa che va ad aggiungersi alla nostra #iosuonodacasa e al #Dacasaconvoi di FeP.

Il 31 marzo a partire dalle ore 20:35 la musica italiana si unirà per raccogliere fondi per la protezione civile dando vita ad una staffetta unica che vedrà alternarsi artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Musica che unisce – Tutti i dettagli

Cos’è Musica che unisce

Una vera e propria staffetta che attraverserà l’Italia realizzata dai più grandi nomi del panorama musicale italiano, un’iniziativa che coinvolge gli stati generali della musica italiana per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e per lanciare un forte messaggio di unione e responsabilità in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese.

Gli artisti regaleranno al pubblico inediti video set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni: un’unica video playlist, un lungo flusso di musica condivisa, per raccogliere fondi e ricordare come la connessione tra esseri umani, possibile attraverso la musica, sia fondamentale per superare insieme e responsabilmente l’emergenza ormai planetaria in atto.

