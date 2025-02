Music For Change, aperte le iscrizioni per la 16° edizione del premio musicale a sfondo civile

Music For Change, il più importante premio musicale europeo a sfondo civile, sta per tornare ed ha già iniziato a scaldare i motori con l’apertura delle iscrizioni per la 16° edizione.

Ma, chi può iscriversi? A Music For Change può presentarsi – fino al 9 aprile – qualunque artista europeo che abbia compiuto almeno 16 anni.

Nella prima fase, sarà possibile presentare anche brani già editi, a patto che rappresentino lo stile autoriale e compositivo dell’artista.

In fase d’iscrizione sarà comunque necessario esprimere la propria preferenza su uno dei temi sociali selezionati da Music For Change, sul quale dovrà poi vertere l’inedito con il quale l’artista concorrerà al premio finale.

Questi i 7 temi proposti:

Cittadinanza Digitale e Cyber-Risk

Resistenze e Democrazia

Parità di Genere e Diritti LGBTQ+

Lavoro e Dignità

Ambiente ed Ecologia

Disuguaglianze e Marginalità Sociale

Migrazioni e Popoli

MUSIC FOR CHANGE: ISCRIZIONI, VOTAZIONI E PREMI

Tra tutti gli iscritti a Music For Change saranno selezionati 21 semifinalisti che, il 23 e il 24 maggio, si sfideranno a Cosenza nella fase Stay or Go davanti a una commissione artistica, che sceglierà i 7 finalisti.

Quest’ultimi vivranno l’esperienza del Sound Village, una residenza artistica che si terrà sempre a Cosenza dal 25 al 31 maggio 2025.

Qui i finalisti saranno chiamati a comporre – con l’ausilio di coach, esperti, tutor, producer e autori – i brani che presenteranno poi per la prima volta al pubblico in occasione della finale del 10 ottobre 2025, che si terrà al Teatro Rendano di Cosenza.

LE VOTAZIONI

Dal 10 al 19 aprile sarà possibile votare online il proprio artista preferito.

I voti espressi si andranno a sommare a quelli della Giuria Casting e della Giuria Alpha / Zeta, formata dai giovani tra i 10 e i 25 anni che ne faranno richiesta e da alcuni studenti di un circuito di scuole di tutto il territorio nazionale, coordinato dall’associazione Libera Contro Le Mafie del settore Scuola & Formazione.

LA FINALE

La finale si terrà il 10 ottobre al Teatro Rendano di Cosenza di fronte a un pubblico di giovanissimi e alla consolidata giuria a 3 di Artist Decider.

Gli inediti presentati dai 7 finalisti saranno pubblicati e distribuiti lo stesso giorno della finale e, da quel momento fino al 21 novembre, si darà il via al Premio Stream Believe Music Italia, che offrirà ai vincitori un contratto di distribuzione artistica con supporto promozionale sugli stores, 3 giorni in studio registrazione MAST (Milano) e la partecipazione a Casa Sanremo 2025 durante il 76° Festival della Canzone Italiana.

I PREMI

L’organizzazione consegnerà il Premio Music for Change 16th Award – Stay or Go

Edition insieme alle menzioni e i premi speciali dei partner.

Il Primo Premio consiste nella vincita di 10.000€ per la realizzazione di un tour, nell’apertura del concerto dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto 2025 e in un mini tour nei festival partner di Music for Change (Musica da Bere, Premio Bindi, Premio Bianca D’Aponte, Puedes Festival / Ferrara Buskers, Sicily Music Conference, BeAlternative Festival, Mo’l’Estate, Premio De Andrè e Festival Trame).

Il vincitore inoltre ritornerà il prossimo anno come ospite principale nell’edizione 2026 di Music For Change e si esibirà a Casa Sanremo sul main stage nella settimana del Festival.

Numerosi, infine, sono i premi speciali dei Partner: