Il rap italiano è stato recentemente omaggiato nella città di Milano con un coloratissimo murales lungo 100 metri.

L’opera è stata realizzata nel quartiere Ortica, zona già nota per i molti murales che ritraggono personaggi noti della musica, dello sport, letteratura e storia italiana del novecento ed è il 15esimo dei 20 previsti per il progetto patrocinato dal Comune di Milano, Or.Me – Ortica Memoria.

Questa volta il collettivo artistico Orticanoodles ha ridato colore all’ex Fabbrica di porcellana Richard Ginori, complesso industriale da tempo trasformato in una serie di loft che ospitano famiglie, professionisti e molti artisti e cantanti noti (e in cui, curiosità, abita anche il nostro direttore).

I 100 metri del murales omaggiano questa volta la scena rap milanese e vi trovano spazio quindi artisti del calibro di Emis Killa, J-Ax, Jake La Furia, Sfera Ebbasta, Ghali, Club Dogo, Gué Pequeno, Marracash e Rkomi per un totale di 10 artisti, quelli che hanno concesso la liberatoria per l’utilizzo della propria immagine.

A finanziare l’opera Mtv, attraverso il bando “Segnali d’Italia chiama Milano”.

Nel quartiere Ortica, come dicevamo in apertura, trovano spazio anche opere dedicate ad artisti storici della scena milanese come Ornella Vanoni, Paolo Jannacci e Dario Fò.