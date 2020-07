Mudimbi invita a migliorarsi sempre nel nuovo brano “Ballo”

Mudimbi torna sulle scene musicali dopo oltre due anni di silenzio. Dal 3 luglio 2020 è disponibile negli store il suo nuovo singolo, Ballo. Il brano segna una nuova fase per la carriera dell’artista.

L’uscita del pezzo è stato annunciato da Mudimbi stesso nei giorni scorsi con una serie di post sui social, che erano rimasti inattivi per quasi due anni. Ballo è un esercizio di stile da parte del cantante; ed è una sorta di risposta a questo periodo di silenzio che egli stesso ha voluto. Mudimbi fa il tifo per se stesso e si dà un consiglio: non preoccuparti degli altri, preoccupati solo di essere migliore di te.

Ballo è la risposta ad un periodo di silenzio voluto

“Questo periodo di silenzio non è stato casuale, né mi è piombato addosso contro la mia volontà“, racconta Mudimbi. “Ho scelto di fermarmi perché avevo bisogno di tirare le somme di quello che avevo fatto fino ad allora, di chiedermi chi fossi e cosa volessi davvero fare da lì in poi“. Queste sono le ragioni per cui Mudimbi è stato lontano dalle scene. Il cantante prosegue rivelando come questo periodo di assenza sia stato proficuo sotto il profilo artistico e musicale. “Non davo per scontato di uscirne con una risposta chiara ma, mentre l’aspettavo, mi sono ritrovato a comporre musica con il solo ausilio della mia voce e a scriverci sopra tutto il resto. Quindi direi che alla fine la risposta è arrivata ed è stata anche bella chiara“.

Così, dunque, è nato il nuovo brano Ballo (UMA Records/Artist First). Mudimbi ha debuttato nel 2017 con il disco Michel; e l’anno successivo ha partecipato a Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con Il mago. Nel frattempo, ha creato un collettivo di videomaking, dal nome Banana, con cui scrive e dirige video per sé e per altri. Adesso, torna alla musica in attesa dell’uscita del suo nuovo album.

Per news ed aggiornamenti è possibile visitare il profilo Instagram di Mudimbi.