MTV New Generation: l’artista di dicembre è Ibisco con “Ragazzi”

È Ibisco l’Artista Del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Il videoclip del brano Ragazzi è in rotazione da martedì 1° dicembre.

“MTV New Generation ha selezionato IBISCO. Reputiamo questo ragazzo interessante e siamo molto curiosi di quello che potrà fare in futuro. La sua ‘Ragazzi’ è una canzone molto particolare e promettente per un giovane della sua età.

Quando abbiamo ricevuto la presentazione del progetto venivano citati coraggiosamente anche nomi grossi come Joy Division oltre che Lucio Dalla. Ci sembrava davvero un azzardo dialettico ma andando a vedere bene la struttura della canzone e le citazioni contenute in essa ora capiamo cosa si intendeva.

È vero che nell’atmosfera del pezzo sembra di sentire in sottofondo ‘Atmosphere’ dei Joy Division. La voce filtrata e con riverbero alto è anch’essa un rimando vicino alla musica dark anni 80. La seconda parte del pezzo, invece, rivela un animo molto più vicino alla musica elettronica di Cosmo.

Il testo è una fotografia contemporanea della periferia, intesa come status, come scelta di vita.

Nel video, girato nella zona industriale di Riccione, si sottolinea soprattutto questo elemento. Protagonisti un gruppo di ragazzi tra cui lo stesso IBISCO. Le immagini sono in bianco e nero.”