MTV EMA 2022: i Pinguini Tattici Nucleari vincono il premio per Best Italian Act

Tutti pensavano che i Maneskin si sarebbero portati a casa per il Best Italian Act agli MTV EMA 2022, alla luce dei traguardi a dir poco straordinari che sono riusciti ad ottenere nel corso dell’ultimo anno e mezzo, sulla scia della vittoria di Sanremo 2021 e ovviamente di quella Eurovision 2021. Tuttavia, chi è riuscito a portarsi a casa il tanto ambito award sono stati i colleghi Pinguini Tattici Nucleari, che negli ultimi tempi hanno di certo fatto un figurone tanto quanto la band romana.

Una vittoria dunque dopo tutto meritata, visto e considerato che da mesi i PTN sono ormai in cima alle classifiche con gli ultimi singoli Giovani Wannabe e Ricordi. La band di Riccardo Zanotti, forte di un successo travolgente, ha tra le altre cose deciso di recente di fare il grande passo e di sbarcare ufficialmente negli stadi.

La consacrazione ufficiale dei Pinguini sarà dunque il loro nuovo tour in giro per l’Italia, che inizialmente avrebbe dovuto toccare “soltanto” lo stadio San Siro ma che presto sbarcherà anche all’Olimpico di Roma e in molti altri stadi sparsi in giro per l’Italia.

Chi era nominato per Best Italian Act insieme ai Pinguini Tattici Nucleari agli MTV EMA 2022

I Pinguini Tattici Nucleari erano presenti in una rosa di candidati davvero di tutto rispetto. Insieme a loro nella cinquina finale che si è giocata il tutto per tutto al televoto c’erano colleghi del calibro di Maneskin, Blanco, Elodie e Ariete

Anche quest’anno il quinto nominato è stato scelto dalla fanbase di MTV tramite un voting sulle Instagram Stories del profilo ufficiale di MTV Italia. I fan hanno così potuto scegliere la Wild Card tra Ariete, M¥SS KETA, La Rappresentate Di Lista, Rhove e Tananai e hanno per l’appunto decretato Ariete come quinta nomination per la categoria Best Italian Act.

Dopo aver scoperto chi è il vincitore del Best Italian Act c’è grande attesa per i fan italiani di scoprire se i Maneskin, questa sera, riusciranno a portarsi a casa anche il prestigioso premio per Best Rock.