Motta pubblica “Quello Che Non So Di Te”, il singolo estratto dall’album “Semplice”

Proprio oggi Motta ha pubblicato Quello che non so di te, il secondo singolo estratto dall’album Semplice. Il disco è uscito a fine aprile per Sugar Music ed è il terzo lavoro discografico del cantautore.

“Quello che non so di te è una delle ultimissime canzoni che ho scritto ed è un brano che parla di amicizia. Passare una vita a crescere per cercare di capire come si può tornare ad essere bambini. Uno sfogo personale che riprende musicalmente quello che facevo quando ho iniziato a suonare con i Criminal Jokers. Ne avevo bisogno”.

Motta racconta nell’album un percorso di crescita che mette in evidenza la sua urgenza di crescere sia come persona, sia come artista. L’obiettivo è quello di accettare e fare pace con le sue contraddizioni, nel gesto simbolico di un abbraccio. Un disco che rappresenta anche una nuova fase per l’autore, che compie un passo indietro per lasciare che siano le canzoni a parlare per lui.

Ogni canzone diventa così un tassello di un processo di maturazione che in fondo coincide con il diventare adulti senza tradire se stessi e coltivando uno sguardo in grado di cogliere lo scorrere della vita senza sovrastrutture.

A fine giugno Motta partirà con il tour di Semplice, durante il quale girerà l’Italia in una serie di concerti. Il cantautore ritornerà così a quella che è la dimensione essenziale per un artista come lui. Una persona che è cresciuta sopra i palchi, umanamente e professionalmente, suonando senza quasi mai fermarsi.

ECCO TUTTE LE DATE DEI CONCERTI DI MOTTA FINORA CONFERMATE

Il tour è organizzato da Locusta Booking

26.06 Genova – Goa-Boa Villa Serra Greenside!

27.06 Codroipo (UD) – Villa Manin Estate 2021

10.07 Pistoia – Pistoia Blues

18.07 Mantova – Arena Bike In

21.07 Milano – Carroponte

22.07 Arezzo (AR) – Anfiteatro Romano di Arezzo (Arezzo Music Fest 2021)

24.07 Abbazia di Corazzo (CZ) – Aghia Sophia Fest

06.08 Ostuni (BR) – Foro Boario

18.08 Agrigento – Ellenic Festival

21.08 Brescia – Radio Onda d’Urto

22.08 Galzignano Terme (PD) – Anfiteatro del Venda

28.08 Senigallia (AN) – Mamamia

29.08 Torino – Todays Festival

07.09 Bologna – Arena Puccini

10.09 Roma – Auditorium Parco della Musica

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita qui. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.