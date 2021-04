Motta torna con un disco “Semplice”, energico e potente con musicisti internazionale

Motta Semplice è il titolo del nuovo album del cantautore in arrivo nel mese di aprile a distanza di tre anni dal precedente album, Vivere o morire, premiato con la Targa Tenco per il Miglior disco in assoluto.

Il disco uscirà il 30 Aprile 2021 per Sugar Music in tre diverse versioni: cd, vinile nero, cd e vinile blu autografato. Per tutti quelli che preordineranno Semplice in qualsiasi formato su Amazon ci sarà la possibilità di avere accesso ad un contenuto speciale esclusivo. Non sarà un concerto in streaming, ma una sorpresa che farà venire voglia di ritornare ad un concerto.







MOtta semplice

Il nuovo progetto di Motta è composto da dieci inediti e segna per il cantautore e musicista toscano il punto di ritorno ad una radice di essenzialità. Per il cantautore Semplice è spogliarsi di tutto, destrutturare e cercare semplicità e leggerezza come punto di arrivo.

I nuovi brani segnano un passo verso un processo più maturo e cosciente che mette al centro la musica rispetto a chi la scrive, un disco energico, fisico e potente, prodotto dallo stesso Motta nel suo studio di Roma.

Un progetto molto più vicino alla dimensione live, ed è forse il disco in cui si sente di più lui, che ha lavorato ad un suono stratificato e pieno, con una grande cura per i dettagli e un modo originale di arrangiare gli archi. Tra i musicisti coinvolti, il percussionista brasiliano Mauro Refosco (David Byrne , Red Hot Chili Peppers, Atom For Peace,…) e il bassista Bobby Wooten (David Byrne) che hanno lavorato con Motta da remoto da New York.

La copertina del disco è ad opera di Valerio Bulla.