Motta da novembre live nei club: ‘Voglio tornare ad emozionarmi come la prima volta’. Fuori anche il singolo “La musica è finita”

Francesco Motta parte il nuovo tour nei club e lancia La musica è finita, primo singolo estratto dal nuovo disco.

Partirà il 27 ottobre 2023 da Livorno con la Data Zero al The Cage il nuovo tour di Motta che si chiuderà il 24 novembre 2023 all’Orion di Ciampino (Rm).

Da novembre (la prima data ufficiale sarà il 9 novembre) il cantautore, compositore e polistrumentista sarà protagonista del nuovo tour nei club.

«Voglio sentire le vertigini: voglio tornare ad emozionarmi, liberandomi da tutto ciò che avevo fatto, come se le facessi per la prima volta. Ho fame, come se avessi smesso di mangiare per lungo tempo. Quando sento che qualcosa mi emoziona non mi è più necessario capire il perché: non capisco e non voglio capire, voglio solo “sentire”».

Questo il calendario completo.

Francesco Motta – tour nei club

27 ottobre – LIVORNO – The Cage (data zero)

9 novembre – MILANO – Magazzini Generali

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion

I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, sono già disponibili in prevendita.

La musica è finita

Il nuovo singolo di Motta, disponibile dal 2 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. è prodotto da Tommaso Colliva e porta il titolo del quarto album in studio del cantautore in uscita il prossimo autunno.

La musica è finita è un titolo pieno di speranza, senza alcuna malinconia e nostalgia. La fine delle cose ti porta a ripercorrere tutto e a dare il via ad un nuovo inizio. Come in un film, la fine è l’esempio più tangibile e significativo: quando esci dalla sala inizi a metabolizzarne il senso di tutta la storia.

Il videoclip del singolo, diretto da Pepsy Romanoff, gode della partecipazione di due attori d’eccezione: Carolina Crescentini e Vinicio Marchioni che con la loro intensità trasmettono tutta la potenza e l’emozione del brano.