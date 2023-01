Mostro svela la tracklist di “THE ILLEST, VOL.III” e anticipa con “Underrated”

In attesa che arrivi il 27 gennaio il suo nuovo disco, il primo con Epic / Sony Music (ne abbiamo parlato qui), Mostro il 18 gennaio lancia un’anticipazione del progetto, Underrated. Scopriamo il significato del testo.

L’artista in questi giorni ha svelato, con affissioni a Milano e Roma, la tracklist di The Illest, Vol. III non rivelando ancora i featuring contenuti. Eccola a seguire:

The Illest intro prod. Yoshimitsu & Nick Sick Underrated prod. Nick Sick Niente pioggia niente fiori prod. The Ceasars Rappresento feat xxx prod. 2nd Roof Aquiloni prod. 2nd Roof Un momento per favore prod. Andry The Hitmaker Delusioni feat. xxx prod. Andry The Hitmaker Da paura prod. Andry The Hitmaker Porte chiuse prod. Nick Sick Noodles feat. xxx prod. Mixer T Le chiavi di casa prod. Manusso Exit feat. xxx prod. Andry The Hitmaker Bottiglie rotte feat. Emis Killa & Gemitaiz prod. Sine Vomito prod. Yoshimitsu Se passi di qui prod. Yoshimitsu

In attesa dell’uscita, e di scoprire i featuring ancora avvolti nel mistero, Mostro pubblica quindi Underrated come svelato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mostro (@illmostro)

Mostro Underrated significato del brano

Con questo brano Mostro è un pezzo di rivalsa in cui le sue rime affilate sono piene della consapevolezza di non dover niente a nessuno e di aver conquistato da solo tutto ciò che nel tempo ha ottenuto, nonostante alcuni vogliano farlo che si senta sottovalutato (underrated, appunto).

Nel brano, l’amore viscerale verso questo genere dimostra la volontà dell’artista di voler essere estremamente presente nel rap game italiano, grazie al black humor che lo contraddistingue e a punchline pungenti, elementi che lo rendono unico nel panorama urban nazionale.

Mostro Underrated testo e audio

In arrivo il 18 gennaio