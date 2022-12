Mostro dopo la firma con Epic Records lancia “The Illest, Vol. III”

Torna a gennaio del 2023 il rapper Mostro con un nuovo album, The Illest Vol. III, terzo capitolo di una saga iniziata nel 2015.

Anticipato dai singoli Da paura e Bottiglie rotte, quest’ultimo in featuring con Emis Killa e Gemitaiz, il disco arriverà venerdì 27 gennaio sia in versione fisica che sule piattaforme digitali per Epic Records/Sony Music Italy.

Trascorsi sette anni dall’uscita del primo disco di questa saga, The Illest, Mostro continua a raccontare la sua vocazione per il rap e la voglia di rivalsa con una consapevolezza lucida e disarmante con cui descrive anche momenti più intimi e cupi.

Per la prima volta il rapper ha la possibilità di collaborare con artisti e produttori diversi, un tassello di un percorso artistico e personale nuovo, inaugurato grazie alla firma con Sony Music Italy. L’album sarà fuori in digitale, in cd e in vinile. Del vinile è disponibile anche una versione autografata con una copertina differente.

Ad oggi Mostro conta milioni di views su YouTube e il suo album The Illest Vol. 2 conta oltre 67,2 milioni di stream su Spotify. 49,4 milioni gli stream invece per Sinceramente Mostro, mentre Ogni maledetto giorno, è l’album con cui l’artista è stato certificato con il Disco di Platino.

Mostro ha conquistato nella sua carriera 3 dischi di platino e un disco d’oro.