Un rituale personale: il ritorno di Mostro con “Metallo e Carne”

MOSTRO, tra le penne più autentiche del rap italiano, è pronto a tornare con un nuovo album intitolato Metallo e Carne.

Il ritorno con Metallo e Carne si innesta su un percorso che ha già collezionato numeri importanti. Tra questi:

The Illest Vol. 2 : Disco d’oro, oltre 103 milioni e mezzo di stream su Spotify

: Disco d’oro, oltre 103 milioni e mezzo di stream su Spotify Sinceramente Mostro : oltre 81,5 milioni di stream

: oltre 81,5 milioni di stream Ogni maledetto giorno : Disco di platino, capace di scalare 87 posizioni FIMI in una settimana

: Disco di platino, capace di scalare 87 posizioni FIMI in una settimana The Illest Vol. 3 : oltre 34 milioni di stream

In uscita ovunque il prossimo venerdì 2 maggio 2025 per Epic Records/Sony Music Italy arriva a un anno dal brano Andare via feat. Shari.

Metallo e Carne: il nuovo viaggio musicale di Mostro

Presentando il progetto, Mostro dichiara:

“Metallo e Carne è il disco più intimo e immaginifico che abbia mai scritto. È un album che non punta a conquistare il mondo esterno, ma ad attraversare quello interiore. Questo non è un disco che cerca di arrivare, è un disco che vuole essere. Un volo dentro l’inconscio. Un naufragio cosmico. Un rituale personale.”

Concepito come un viaggio senza meta dentro la coscienza e l’inconscio, l’album si muove tra la fisicità cruda e tangibile (il “metallo”) e l’immaterialità della coscienza (la “carne”), dando vita a un lavoro sospeso, viscerale, e carico di tensione emotiva.

Formati e tracklist

Il disco sarà disponibile nei seguenti formati:

CD

CD autografato (esclusiva Sony Music Store)

LP Trasparente

LP Splatter autografato (esclusiva Sony Music Store)

Questa la tracklist dell’album: