Mosè Cov: fuori il nuovo singolo “Stai zitto” feat. Young Rame e Cromo

E’ uscito Stai zitto (distribuzione Believe), il nuovo singolo di Mosè Cov, artista milanese di origini eritree il cui vero nome è Mussie Tesfay. Per l’occasione il rapper ha coinvolto gli amici Young Rame e Cromo.

La produzione musicale del brano è di 47Milano, il collettivo con cui Mosè Cov collabora da fine 2018.

Mosè Cov, Young Rame e Cromo sono cresciuti nelle case popolari di grandi città e, partendo da questo vissuto comune e da una stima reciproca, hanno deciso di unire i propri talenti per proporre a questo brano.

Stai zitto si caratterizza per una base originale in cui trovano spazio influenze elettroniche e tribali, in cui la ritmica assume un ruolo fondamentale.

MOSÈ COV – STAI ZITTO FEAT. YOUNG RAME E CROMO

“La musica rap, per molti ragazzi, è da sempre il mondo in cui fuggire quando se ne ha bisogno e, per alcuni di loro, resta l’unica alternativa a una vita difficile. Partendo dalla necessità di riportare alla luce un po’ di verità e dalla considerazione che stare zitti a volte sarebbe la cosa migliore da fare, è nato questo pezzo, un invito al silenzio espresso con quella rabbia sputata fuori di getto tipica dei ragazzi cresciuti nelle popolari come me, Young Rame e Cromo.”

Così Mosè Cov descrive Stai Zitto, un brano che descrive alla perfezione la realtà della periferia urbana.

Un invito implicito al rispetto, che cita il video del brano dei Verve Bitter Sweet Symphony, metafora della volontà di proseguire per la propria strada senza farsi abbattere dagli ostacoli. Un’esortazione a riflettere sulle ragioni sociali che hanno portato tre ragazzi a seguire la loro passione per il rap.