Morgan omaggia Maurizio Costanzo a Musicultura 2023 (VIDEO)

Ospite alle audizioni di Musicultura 2023, attualmente in corso e visibili anche sulla pagina Facebook di All Music Italia, vedi qui, Morgan ha voluto fare un suo personale omaggio a Maurizio Costanzo.

Il cantautore nei giorni scorsi, una volta appresa la notizia della scomparsa del grande giornalista, ha scritto queste parole:

“Maurizio Costanzo sia d’esempio a tutti i giornalisti, perché ha fatto del giornalismo letteratura, cosa che oggi non si crede più possibile e i primi a non crederlo sono i giornalisti stessi. Fu sceneggiatore (la casa dalle finestre che ridono, capolavoro di Pupi Avati), fu autore di canzoni (Se telefonando, capolavoro di Mina), fu autore di libri, format televisivi, direttore di quotidiani, non c’è nulla che nel campo della cultura non abbia fatto da vero maestro. La definizione corretta è questa: Maurizio Costanzo, polimata italiano.”

Sul palco di Musicultura martedì 27 febbraio Morgan ha dedicato una speciale esibizione sulle note di Se penso a te, la storica e inconfondibile sigla del Maurizio Costanzo Show scritta da Franco Bracardi e Gianni Boncompagni nel 1982.

Morgan, tra i più grandi amanti della cultura musicale italiana e dai grandi cantautori, ha improvvisato un mash-up con Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

L’omaggio è avvenuto di fronte al pubblico del Teatro Lauro Rossi di Macerata, che si è lasciato andare ad un lungo applauso, per ringraziare e salutare il giornalista e conduttore, autore e sceneggiatore, tra i più importanti e influenti della televisione italiana.

Qui a seguire il video della Perfomance di Morgan.