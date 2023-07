Morgan, questa volta con Vittorio Sgarbi, torna ad attaccare Amadeus: “Perché non lo sfrattano da Sanremo, non si intende di musica”

Non si può certo dire che Morgan sia una persona che dimentica. E infatti ancora una volta il cantautore, di ritorno tra l’altro nelle vesti di giudice di X Factor, è tornato a parlare di Amadeus e del fatto che, secondo lui, non abbia le competenze per occuparsi del Festival di Sanremo.

Facciamo un passo indietro nel tempo. È la fine del 2020 e, dopo aver fatto scoppiare “il caso Bugo” sul palco di Sanremo 2020, il primo Festival guidato da Amadeus, Morgan è chiamato dal direttore artistico a ricoprire il ruolo di giurato a Sanremo Giovani.

Un nuovo caso scoppia quando il cantautore, venuto a conoscenza che non sarà tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021, al contrario dell’ex amico Bugo, rilascia dichiarazioni forti su Amadeus definendolo incompetente e incapace di giudicare la musica (vedi qui e qui). Amadeus dal canto suo rompe il silenzio solo quando decide di chiarire il motivo per cui Morgan non è più in giuria a Sanremo Giovani ovvero gli insulti ricevuti dall’artista. Vedi qui.

Da quel momento Morgan non ha mai perso l’occasione di denigrare il lavoro di Amadeus al Festival nonostante i risultati da record, numeri mai visti da almeno 30 anni a questa parte nelle vendite (ora streaming), in radio e anche per quel che riguarda la durata delle canzoni nel tempi, dimostrino che il pensiero del cantautore è totalmente sbagliato.

L’ultimo episodio è recente. Morgan è stato ospite il 21 giugno insieme all’amico Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma. Un apparizione decisamente criticata in primis perché Sgarbi ha espresso volgarità e giudizi sprezzanti sulle donne, un episodio ancor più grave visto che l’uomo oggi è sottosegretario alla cultura.

Durante l’evento Vittorio Sgarbi ha chiamato l’amico Tony Renis, invitandolo a raggiungerli:

“C’è una serata con me e Morgan, però quello stronzo di Giuli non ti ha invitato, ti mando il mio autista vieni anche tu… siamo al Maxxi in questa robaccia di museo costruito da quella pazza… qua è pieno di figa, è una meraviglia, c’è Silvio che è risorto”.

A parte questo episodio, come dicevamo, Morgan ha colto l’occasione per attaccare nuovamente Amadeus forte anche del fatto che, con il nuovo governo di destra, è tornato ad avere spazio anche in Rai con il programma StraMorgan.

Sgarbi al Maxxi ha dichiarato:

“È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”.

Morgan ha quindi aggiunto:

“Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”.

Il tutto si è chiuso con Vittorio Sgarbi che ha affermato: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”. E a chi pensa che questo sia FantaSanremo, purtroppo no, i rumors parlando di forti spinte politiche perché Morgan e Mogol prendano realmente in mano la kermesse nel 2025.

Dal canto suo Amadeus non ha commentato il fatto in sé ma ha postato su Instagram una scritta che parla da sè:

“In silenzio anche un idiota può sembrare intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“

Ad accompagnare questo post la frase: “Più volte ho constatato che è proprio così….”