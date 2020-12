Amadeus risponde alle accuse di Morgan. Per la prima volta il Direttore artistico del Festival di Sanremo rompe il silenzio dando la sua versione dell’accaduto attraverso un’intervista rilasciata a Libero.

Facciamo un passo indietro. Morgan negli scorsi mesi è stato uno dei giudici nelle selezioni televisive di AmaSanremo, programma che si è occupato di selezionare le Nuove proposte del Festival.

Qualche giorno prima della finale, andata in onda giovedì 17 dicembre, il cantautore ha appreso di non essere in gara nel cast del Festival di Sanremo 2021 e, a mezzo social, ha iniziato a denigrare Amadeus dandogli, tra le altre cose, dell’incompetente musicalmente e facendo intendere che lo avrebbe messo in difficoltà durante la finale del programma (trovate tutto qui).

A quel punto Amadeus e la Rai hanno scelto di non far partecipare il cantautore alla finale del programma onde evitare polemiche che avrebbero spostato l’attenzione del pubblico dalla gara e dai giovani artisti (vedi qui).

Morgan non l’ha presa bene e, nei giorni successivi, ha scritto una lettera di fuoco ad Amadeus continuando il suo attacco via social ( potete leggerlo in questo articolo e qui).

