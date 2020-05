Monte: la descrizione di un’emozione molto diffusa nel singolo “Paranoia”

E’ uscito Paranoia, il nuovo singolo di Monte, nome d’arte di Alessandro Montesi, prodotto da Becko & Insane e realizzato da 2MuchRecords in licenza esclusiva per Believe.

Paranoia è uscito per 2MuchRecords, la business unit di 2MuchTV interamente dedicata alla musica.

Il singolo di Monte ammicca alla trap futuristica americana mantenendo un feeling italiano e si caratterizza per una chiave melodica in perfetto stile teenagers.

Paranoia descrive quell’emozione così diffusa tra gli adolescenti di oggi. Secondo Alessandro è una delle prove più difficili da superare. Un ragazzo che sta per entrare nella vita adulta è sempre pieno di incertezze soprattutto a proposito di ciò che gli accadrà in futuro. Un susseguirsi di preoccupazioni per il fatto di essere l’unico artefice del proprio destino, ma anche di dubbi sulle persone che lo circondano.

Il brano rappresenta l’intricato viaggio nella mente di un adolescente alle prese con le prime difficoltà della vita.

MONTE

Monte è nato a Roma nel 2001. Dopo aver lanciato il suo singolo d’esordio Hula Hoop, nel novembre 2018, conquista i social e YouTube con Wow!.

Con Paranoia l’artista conferma la volontà di intraprendere un percorso musicale, al quale stava lavorando da diversi mesi.

La produzione di Paranoia è stata affidata a Gianmarco Ciullo e Marco Calanca, in arte Insane & Becko.

Paranoia è disponibile su tutti gli store digitali e anche sui canali social di Monte.