Bayern Monaco, il nuovo inno è ispirato a Montagne Verdi di Marcella Bella (VIDEO)

Un classico della musica italiana riecheggia all’Allianz Arena: il Bayern Monaco ha scelto di celebrare i suoi 125 anni di storia con un nuovo inno che prende ispirazione da Montagne Verdi, il celebre brano portato al successo da Marcella Bella nel 1972.

La cantante siciliana è reduce dal ritorno al Festival di Sanremo 2025 con Pelle diamante, brano che si è classificato ultimo nella competizione ma che sta ottenendo un discreto successo su TikTok, soprattutto tra il pubblico femminile più maturo. Su Spotify, conta oggi quasi 5 milioni di ascolti.

Tornando all’inno, presentato per la prima volta nel weekend durante la sfida casalinga contro il Bochum, vede il ritornello originale di Montagne Verdi cantato in italiano dal tenore Jonas Kaufmann, mentre il testo adattato in tedesco celebra il club bavarese:

“Per sempre forza Bayern. Campioni di Germania, orgoglio di Monaco. Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte. Il nostro club: Fc Bayern, nei colori bianco e rosso.”

Una scelta nata dall’iniziativa di un’associazione di tifosi e dalla curva del Bayern, che hanno collaborato con il produttore musicale bavarese Hans Franek e con Stephan Lehmann per creare un inno che unisse tradizione e spirito di appartenenza.

Le parole di Marcella Bella: dal 1972 allo stadio

L’omaggio non è passato inosservato ovviamente a Marcella Bella, che ha commentato con emozione la notizia sui social:

“Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a Montagne Verdi. Non solo, il ritornello viene interpretato in italiano dal celebre tenore Jonas Kaufmann. Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi”

Montagne Verdi è uno dei brani più iconici della musica italiana. Presentato al Festival di Sanremo 1972, arrivò solo settimo in classifica, ma conquistò rapidamente il pubblico, diventando uno dei singoli più venduti di quell’edizione con oltre 500.000 copie.

Scritto dai fratelli Gianni e Antonio Bella e Giancarlo Bigazzi è un brano autobiografico che racconta l’infanzia di Marcella Bella e il contrasto tra la spensieratezza del passato e la malinconia del presente.

A oltre 50 anni dalla sua uscita, il brano trova una nuova vita in un contesto completamente diverso, diventando parte della tradizione del Bayern Monaco e portando ancora una volta la melodia italiana nel mondo, in questo caso in uno degli stadi più prestigiosi d’Europa.

Sabato scorso, oltre 75.000 spettatori hanno assistito alla prima esecuzione del nuovo inno, con una spettacolare sciarpata biancorossa a fare da cornice. Potete ascoltarlo qui a seguire.