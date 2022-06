Per “Fiori e fango” Mondo Marcio sceglie la voce di Arisa

Mondo Marcio Fiori e fango testo e significato del nuovo singolo del rapper in duetto con Arisa.

Fuori per Mondo Records / The Orchard-Sony in digitale da venerdì 10 giugno, e in radio dal 17, questo singolo è prodotto da 2nd roof

Mondo Marcio Fiori e fango significato

Il brano si spiega da solo nell’ascolto…. dal fango possono nascere fiori e tutti abbiamo la possibilità di rialzarci dopo essere caduti. Mondo Marcio non rinuncia all’ironia dissacrante e ai riferimenti alle sue passioni cinematografiche, con un omaggio allo Scorsese di Casinò, film con una splendida Sharon Stone.

Ecco come parlano di questa collaborazione i due artisti…

Mondo Marcio:

Da tempo volevo lavorare con Arisa, una delle voci italiane che stimo di più, e sono contento che sia stata proprio lei a dare un’anima a questa canzone che invita tutti a trovare dentro di sé la forza di ricominciare. Apprezzo Arisa perché è un’artista che gioca seconda le sue regole, esattamente come faccio io.

Arisa

É stato interessante collaborare con Mondo Marcio, un rapper senza fronzoli e di grandi contenuti, con un’umanità urgente. Un amico, una persona, un vero artista.

Grazie per aver pensato a me.

Mondo marcio fiori e fango testo e audio

È ancora troppo presto per dire fine

vuoi essere re

Combatti finché non senti dire Sire

Voglio la corona, non le collanine

Tu te la bevi

Brucio cartine

A volte uno schiavo diventa un leader

Non lo sai che i sogni si avverano se smetti di dormire

Faccio di tutto per queste rime

Tu fai di tutto per ‘ste veline

In questa roba ho messo mente e bile

Ma la gente ripete ciò che sente dire

Web gol, frate ho ucciso ogni spettro

E se Dio non ci vede gli manderò la location

In fondo è da una vita che sto in bilico

La nostra storia è scritta su ogni livido

Dio non ha mai premiato un uomo timido

Questo è un mondo freddo senza il brivido

E adesso conterà soltanto

Riprendere il coraggio di decidere

Per ripartire da uno sbaglio

Si muore sempre prima di rinascere

Non pensare più, non pensare più

A tutto quello che hai rimpianto

Rimani tu tra fiori e fango

E un’altra vita ancora da riscrivere

Da riscrivere

Questa vita è un casino, Joe pesci

Niente maghi solo magheggi

stai con i lupi o coi greggi

O ne esci più forte o non ne esci

Se poi riuscirai a non sentire quel sentiero

Devi morire se vuoi vivere davvero

Mente anche la bilancia

In cima perdi la faccia

Oh Marcio non sta zitto parla

Perché una bocca chiusa non mangia

Ho chiesto a Dio perché in tempesta il mio mar

Mi ha risposto perché i tuoi nemici non sanno nuotar

Ehy

In fondo è da una vita che sto in bilico

La nostra storia è scritta su ogni livido

Dio non ha mai premiato un uomo timido

Questo è un mondo freddo senza il brivido

E adesso conterà soltanto

Riprendere il coraggio di decidere

Per ripartire da uno sbaglio

Si muore sempre prima di rinascere

Non pensare più, non pensare più

A tutto quello che hai rimpianto

Rimani tu tra fiori e fango

E un’altra vita ancora da riscrivere

Da riscrivere

Non pensare più, non pensare più

Non pensare più, non pensare più

E un’altra vita ancora da riscrivere

Da riscrivere