Sarà disponibile dal 22 maggio il nuovo singolo di Mondo Marcio Adderall, che sarà rilasciato insieme alla b-side Idolo.

I due brani portano la firma dello stesso Mondo Marcio. Adderall è stata prodotta da Shroom, producer di Eminem, J Cole, Ari Lennox, e arrangiata da Mario Fanizzi.

Il titolo Adderall prende spunto dal nome del farmaco utilizzato per curare il deficit dell’attenzione.

Ho messo in discussione tutte le mie dipendenze, a cominciare da quelle personali. Scrivere per guarire è sempre stata la mia terapia.”

“Questa quarantena mi ha costretto a guardare lati di me che non avevo mai preso in considerazione prima.

Queste le parole di Mondo Marcio per descrivere Adderall che prosegue:

“Con Shroom è nata subito un’intesa molto forte. Ci siamo conosciuti in un sushi di New York durante una delle mie trasferte nella grande mela.

Con il singolo Adderall si apre un nuovo capitolo artistico per Mondo Marcio. I brani arrivano a poco più di un anno da Uomo!, 10 tracce tra cui Angeli e Demoni in duetto con Mina (Qui la videointervista di presentazione del progetto).

In Adderall Mondo Marcio denuncia la velocità, la superficialità, l’inganno estetico dei rapporti odierni nati nell’era dei social, in cui tutto accade alla velocità di un click. Un amore che nasce come romantico e positivo, ma che si trasforma in una forma di possessione.

“Adderall è il singolo che volevo fare uscire, Idolo è un pezzo che mi sono divertito a fare in questi giorni di quarantena.

Mi piaceva molto l’idea dei B-Side, si usava quando uscivano i singoli in vinile: un’occasione per i fan per scoprire le due anime dell’artista, e un modo per noi cantanti di spaziare e creare questa musica per il piacere di farla, piuttosto che solo per raggiungere i primi posti in classifica.

Ho sempre pensato che la scrittura debba essere stimolante per me, e per che mi ascolta.”