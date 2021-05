Molla in “2 accordi” presenta Francesca il primo personaggio di un album dedicato al concept dell’essere “giovani dentro”

Molla 2 accordi è il titolo del nuovo singolo del produttore e cantautore in uscita il prossimo 12 maggio per INRI. Il brano è già in presave qui.

Luca Giura, questo il vero nome di Molla, è nato a Bari nel 1985 ed è un cantautore e produttore polistrumentista.

La sua carriera inizia nel 2012, dopo l’esperienza come batterista degli Ameba4, la prima band di Ermal Meta. Nel 2013 pubblica con il sostegno di Puglia Sounds il suo primo disco da solista Prendi Fiato. Grazie al singolo Barbie 83 Molla viene ammesso nella Scuola MTV – New Generation Campus, distinguendosi tra i partecipanti come miglior artista.

In seguito è finalista al Premio Anacapri Bruno Lauzi per la canzone d’autore e si aggiudica il premio per la migliore musica con Eppure Sento e quello di miglior cover del brano di Lauzi con Il mio ufficio in riva al mare.

Nel 2016 ottiene di nuovo la fiducia di Puglia Sounds e produce il secondo disco, 365. Il brano Lì è selezionato tra le canzoni finaliste al Premio Lunezia. A dicembre vince il Premio nazionale Musica Contro le Mafie 2016 con la canzone La notte sopra il mare. Nell’estate del 2017 è scelto tra i finalisti al Premio Bindi.

Dopo due anni ininterrotti di live e aperture di grandi artisti in giro per l’Italia, nel maggio 2018 Molla si fa notare anche da MINA, la quale sceglie di pubblicare sul suo canale YouTube l’interpretazione di Molla della canzone Troppe note dell’album Maeba. Nell’ottobre 2018 entra nel roster dell’etichetta indipendente INRI, con cui pubblica i singoli 21 orizzontale, Tutto e Superpizza.

Nel frattempo prosegue la sua carriera anche in veste di autore (firma con Zibba Uragano per Alessandro Casillo) e produttore (tra le ultimi uscite, Stazione di sosta di Santoianni).

Ed ora è la volta del nuovo singolo, 2 accordi, brano già finalista al Premio Fabrizio De André 2020.

Molla 2 accordi

2 Accordi è una canzone molto intima che ripercorre il passato e il presente del cantautore ed è nata come invito a se stesso a non dare peso alle cose inutili, presenta Francesca, il primo personaggio a cui è dedicata questa “puntata”:

“Francesca è un caterpillar, una di quelle donne speciali, una donna forte che non legge le storie, ma le fa. – spiega Molla – Nonna di tre splendidi nipoti ha sempre lottato per i suoi diritti e per chi era più debole di lei ma il suo vero potere, il posto dove si trasforma è la cucina. Scopre questo grande talento non prestissimo ma adesso non ne può più fare a meno. Può cucinare anche per 16 ore di seguito senza mai stancarsi, ha aperto tre ristoranti ed è diventata così famosa che conduce anche un programma in Tv tutto suo. Quando cucina si sente giovane dentro e per questo lo farà per sempre“.

Il brano anticipa il nuovo lavoro del cantautore, che arriverà a tre anni dal precedente e che si veste di un progetto particolare: Molla racconterà l’album attraverso la storia di 9 personaggi, uno per ogni brano, come se fossero episodi diversi di una stessa serie tv collegata dal tema dell’essere “giovani dentro“.

2 Accordi è prodotto dall’artista stesso con mix e mastering di Simone Sproccati e vanta la partecipazione di Alessio San Filippo alla batteria (Levante, Nadar Solo, Irama, Bianco).