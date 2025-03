“Un metro dal finale”: storie e musica nel nuovo lavoro di Modna. Online il video ufficiale

MODNA, cantautore lucano dalla voce intensa e dallo stile indie pop, pubblica il suo nuovo album Un metro dal finale, disponibile online e anticipato dall’omonimo singolo, accompagnato da un videoclip ufficiale che vi presentiamo oggi in anteprima sul nostro sito.

MODNA Un cantautore tra palco e realtà

Modna è un artista dalla carriera intensa, iniziata con la vittoria a Stasera è la tua sera su Rai Uno nel 2010. Da lì, un percorso che lo ha portato a condividere il palco con artisti come Marco Carta, Erika Mou, Alfa, Cristina D’Avena e i musicisti di Claudio Baglioni e Nek.

Ha partecipato a musical, tournée, talent internazionali, e vanta collaborazioni con nomi come Walter Babbini, Chicco Gussoni e Mario Guarini. Dopo l’album La mia seconda pelle, pubblicato nel 2022, ha proseguito il suo percorso con brani come Non si impara dalle guerre e Quell’inutile chiasso, quest’ultimo premiato nel 2024 al Premio Arte D’Amore.

Molto attivo dal vivo, è in tour con Azzurra Spettacoli e ha accompagnato anche Tony Tammaro come corista. Attualmente è al terzo anno del Triennio in Canto Pop presso il Conservatorio di Benevento, con oltre 500.000 stream su Spotify e un seguito in costante crescita anche su YouTube.

Un metro dal finale: un viaggio tra amori, destini e ricordi

Un metro dal finale è il brano che dà il titolo all’intero progetto discografico di Modna, nome d’arte di Mauro Tummolo. Il singolo, pubblicato da Epicentro Dischi, è uno spaccato di vita che riflette sull’amore, sul tempo che scorre e sui sogni che si confrontano con la realtà quotidiana.

L’album è una raccolta di brani pubblicati dopo l’inizio del sodalizio con Epicentro Dischi, più due inediti. Le canzoni, scritte da Modna insieme al producer Chris Lapolla, raccontano storie di amori, di pensieri sul tempo e di intrecci umani. Il tutto con uno sguardo poetico ma schietto, capace di trasportare l’ascoltatore in una dimensione intima ma condivisibile.

“Ogni brano del disco ha la sua importanza. Sarà un bel viaggio verso Un metro dal finale. La pazienza è la più eroica delle virtù giusto perché non ha nessuna apparenza d’eroico“

A seguire il videoclip ufficiale del brano.