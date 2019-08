Modà Testa o Croce: la band svela la copertina del nuovo album

Con un post sui Social è stata svelata la cover del nuovo album dei Modà Testa o Croce (Friends & Partner / distribuzione Believe) che uscirà il prossimo 4 ottobre e che, dopo il singolo Quel Sorriso in Volto, sarà anticipato anche da Quelli Come Me (Qui il nostro articolo), in arrivo il 30 agosto.

La cover ritrae i cinque componenti della band fotografati con un piano americano e sullo sfondo il logo Modà e il titolo Testa o Croce richiamando un’atmosfera che ricorda i pub anglosassoni.

La band è quasi sempre apparsa al gran completo nelle cover dei propri album, unica eccezione l’album Quello che non ti ho detto del 2006.

Per esempio in Passione Maledetta del 2015 i Modà apparivano nella copertina con tutti gli strumenti e Kekko nel mezzo ma con il viso coperto da un cappuccio.

In Gioia Kekko, Stefano, Diego, Enrico e Claudio apparivano invece in primo piano su uno sfondo poco definito. Infine la copertina di Viva i Romantici, album certificato con il disco di diamante, vedeva i cinque ragazzi vestiti con un elegante abito nero, camicia bianca e cravatta.

MODÀ TESTA O CROCE

Il nuovo album dei Modà Testa o Croce sarà disponibile dal 4 ottobre ed è un disco a cui la band sta lavorando da diverso tempo. I primi post relativi alla lavorazione dell’album risalgono infatti a quasi due anni fa.

Il titolo è particolarmente evocativo e rimanda ad un capitolo del romanzo Cash, libro che Kekko Silvestre ha pubblicato lo scorso anno, un racconto che l’artista avrebbe voluto in realtà realizzare sotto forma di film (vedi qui).

Ancora non è stata svelata la tracklist dell’album e le possibili collaborazioni, ma ormai è solo questione di tempo.

Il 2 dicembre partirà, invece, da Bologna il nuovo tour della band, prodotto da Friends & Partner (Qui le date).

Foto dai Social dei Modà