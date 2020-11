Uscirà il 13 novembre in digitale e in formato fisico il nuovo progetto discografico dei Modà Testa O Croce 2020 Edition, prodotto da Friends & Partners con licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe.

Si tratta di una riedizione dell’album Testa o Croce pubblicato lo scorso anno, arricchito dai singoli Cuore di Cemento e Chicco Biondo e da altri due brani inediti.

“Romantici, abbiamo un grande annuncio per voi!

Venerdì 13 novembre esce “Testa o Croce 2020 Edition”, un’edizione speciale del nostro ultimo album. Include tutte le canzoni di “Testa o Croce” più 4 nuovi brani: ‘Cuore di cemento’, ‘Chicco Biondo’, ‘Boogie Love’ e ‘E poi ti penti’.

Dal 6 novembre sarà possibile presalvare e preordinare l’album in fisico e in digitale.”

Questo il messaggio postato sui social dalla band di Kekko Silvestre.

MODÀ TESTA O CROCE 2020 EDITION

Nella nuova versione dell’album, quindi, ci saranno anche i brani inediti Boogie Love e E poi ti penti, oltre a Cuore di cemento e Chicco Biondo, mai pubblicati su supporto fisico.

I quattro nuovi brano sottolineano ancora una volta la capacità di Kekko di descrivere i lati più fragili dell’uomo con autenticità e verità espressiva. Elementi che completano il percorso iniziato un anno fa con Testa o Croce.

Testa o croce è stato certificato Oro, è rimasto stabile in Top 10 per le prime 5 settimane nella Classifica album Fimi. Gli streaming hanno superato quota 15 milioni, mentre i videoclip che hanno accompagnato il disco hanno totalizzato oltre 25 milioni di visualizzazioni su Youtube.

La band tornerà dal vivo il prossimo anno con un tour che prenderà il via il 26 settembre 2021 dall’Arena di Verona (Qui tutte le date).