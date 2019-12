Sono passati più o meno tre anni dall’ultima volta che i Modà si sono esibiti al Forum.

In quell’occasione la band, forse anche inconsciamente, stava concludendo un percorso che qualche mese fa si è riaperto e ora vive su un binario differente, ma tuttora brillante.

Il Forum di Assago è sold out e il ritorno dei Modà in quello che è stato il primo tempio conquistato nel lontano 2011 è un segnale importante. Lo scorso mese di ottobre è uscito Testa o Croce (Qui la nostra videointervista di presentazione) che proprio in questi giorni ha ottenuto il disco d’oro.

“Benvenuti alla Festa dei Modà!

Ci siete ancora? Sono passati 3 anni e ritrovarvi qui è bellissimo. Siamo felici di riabbracciarvi. Sono successe tante cose belle e brutte, ma a quelle brutte non pensiamoci almeno per 2 ore!”

Queste le prime parole di Kekko Silvestre che ha incantato una platea sognante con due ore di canzoni, che hanno ripercorso 15 anni di una carriera contraddistinta da numerosi alti e bassi, un bivio dopo l’altro e strade che sempre e comunque hanno portato alla celebrazione del concetto di musica.

Il pubblico non ha mai smesso di seguire la band e lo ha dimostrato in un Forum d’Assago che ha cantato per due ore a squarciagola i brani di una vita. Canzoni di speranza, canzoni in cui non manca l’emozione.

Fin dalla prima nota si avverte quella magia che solo l’attesa può portare. Sono passati tre anni, ma i Modà ci sono. Più uniti che mai e pronti a sorprendere nuovamente.

Sul palco la band è coesa e si avvertono cenni d’intesa nei momenti clou dello show. Le clip, che rimandano al video del primo singolo Quel Sorriso in Volto, forniscono un elemento di continuità e generano nello spettatore sensazioni di nostalgia, quella sana che solo la musica può regalare.

L’ultimo brano è Mia, che quest’anno compie 20 anni e che la band suonava nei pub nei primi anni di carriera, quando l’idea di un contratto discografico era un sogno lontano.

Un brano che nel bene e nel male ha segnato la storia del gruppo, ma che racchiude nel testo quella forma di amore che bene si può associare a ciò che i Modà provano per la musica ogni volta che salgono sul palco.

Nelle due ore è un tripudio di canzoni, applausi e cori che cantano all’unisono le 31 canzoni della scaletta.

La chiusura è affidata a Gioia, la figlia di Kekko, che a modo suo presenta i componenti della band riservando parole speciali al papà:

“Lui scrive, canta e mi viene a prendere a scuola tutti i giorni! Per tutti è Il Capitano, ma per me è solo il mio papà.”

Un elogio della semplicità e di quel sentimento di quotidianità che troppo spesso dimentichiamo.

Bentornati Modà. Questo non è che l’inizio di una nuova storia ancora tutta da scrivere.

MODÀ – LA SCALETTA DEL CONCERTO DEL FORUM

Una vita non mi basta

Medley

Forse non lo sai

Vittima

La sua bellezza

Passione maledetta

… puoi leggerlo solo di sera

Quelli come me

Il sogno di una bambola

La notte

Testa o Croce

Non respiro

Come un pittore

Medley

Cuore e vento

Non è mai abbastanza

Urlo e non mi senti

Francesco

Anche Stasera (strumentale)

Quel sorriso in volto

Gioia

La fata

Salvami

Voglio solo il tuo sorriso

Dimmelo

Per una notte insieme

Tappeto di fragole

Medley

Sono già solo

Arriverà

Guarda le luci di questa città

Stella Cadente

Mia

Viva i Romantici

Il tour dei Modà continuerà fino al 14 dicembre e riprenderà poi a marzo per chiudersi con un concerto evento all’Arena di Verona il 2 maggio 2020 (Qui il nostro articolo con tutte le date), luogo dal quale il nuovo corso della band è ripartito quest’anno in occasione dei Seat Music Awards.

