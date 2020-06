E’ uscito per l’etichetta Sbaglio Dischi con distribuzione Carosello Primo Piano, il nuovo singolo del cantautore Moci.

Si tratta del secondo estratto dall’album del giovane artista romano che vedrà la luce il prossimo inverno.

Primo Piano si caratterizza per un sound maturo, moderno e un testo in cui è chiara un’inquietudine personale e che va al di là di una dimensione artistica. Una crisi quotidiana che porta a sentirsi persi. Un momento in cui si sente di poter annegare tra le proprie insicurezze, anche se la speranza è quel faro che può guidare per uscire da un turbine negativo.

Il pezzo, a differenza del resto della produzione di Moci, è volutamente scarno di testo. Le strofe si avvolgono su frasi ripetute come mantra. Una volontà di porre l’attenzione sull’insofferenza dei momenti malinconici.

Primo Piano è nata in poche ore ed è stata prodotta insieme ad Alessio Leo e Giancarlo Barbati.

MOCI

Moci è il nome d’arte di Marco Colagrande, cantautore romano nato nel 1997. Si avvicina alla musica per provare a superare il trauma dell’inizio post-adolescenza.

Nel 2019 pubblica i suoi primi singoli e inizia a suonare nei locali cult della capitale, facendosi notare da addetti ai lavori e pubblico.

Moci mescola un raffinato gusto per la melodia con una scrittura che è allo stesso tempo concreta e astratta.

Moci è in grado di esorcizzare i sentimenti più angoscianti e cupi della vita, come la morte, la paura, il dolore con osservazioni profonde e mai banali.