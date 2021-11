“Tassisti di notte” è l’ultimo brano che anticipa il primo disco di Mobrici

Mobrici Tassisti di notte è il nuovo estratto dall’album del debutto da solista in uscita venerdì 19 novembre per Maciste Dischi / Virgin Records / Universal Music Italia.

Fuori dal 10 novembre, Tassisti di notte segue i singoli Povero Cuore feat. Brunori Sas, Scende feat. Gazzelle, LA FINE, TVB e 20 100.

Questa la tracklist dell’album Anche le scimmie cadono dagli alberi, disponibile in pre-save e in pre-order, nei formati fisici autografati CD e vinile – quest’ultimo nelle versioni standard e colorato rosa – in esclusiva Amazon:

Cantautore TVB Canale 5 Povero Cuore – feat. Brunori Sas Anna Meraviglia 20 100 Un Bacio Scende – feat. Gazzelle La Fine Amici Così Tassisti della Notte









Parlando del singolo – scritto durante una corsa in taxi notturna – Mobrici commenta:

Molte volte mi capita di scrivere canzoni per puro caso. Se non avessi fatto quella cosa, se non fossi andato in quel posto in quell’orario non l’avrei mai scritta. Questo è un aspetto che mi spinge ad amare e odiare follemente quello che faccio. Tassisti della notte nasce così, alle 4 di mattina, in un taxi che mi porta dalla Darsena a casa, circa 20 minuti di strada. Mi capita spesso di salire sui taxi della notte, condotti da figure mitologiche che in un certo senso ti salvano la vita. Sono dei grandi osservatori, hanno delle storie pazzesche e a volte si intravede della solitudine nei loro occhi dagli specchietti. Ho scritto in quel tragitto sul telefono tutto il testo, e appena rientrato in casa, mi sono seduto al piano e all’alba era pronta. Io un po’ cotto ma quasi felice.

I tassisti della notte quelli si che li conosco bene

Con un santino in mano con una sigaretta accesa

E un manganello per legittima difesa

I tassisti della notte lavoro da trent’anni

Questa città non mi piace più non la riconosco più

E sai che faccio che domani mollo tutto e me ne vado via

E ritornano a casa sempre da soli

E ritornano a casa sempre soli

Come me, come me, come me

Come me, come me, come me

Ciao mi chiamo Gigi dove devi andare?ti ci porterò

Dove sei stato ad una festa si io dal 98 che non ci vo

I tassisti della notte che sono meglio degli eroisti

Dei terrapiattisti amico mio resisti

Io sono la tua ultima corsa e poi te ne puoi andare via

E ritornano a casa sempre da soli

E ritornano a casa sempre soli

Come me, come me, come me

Come me, come me, come me

Ragazza ancora vestita di notte

Guardi fuori il mondo si distorce

Che pensieri hai

Ragazzo come mai hai gli occhi lucidi?

Da dove arrivi?pensi ancora a lei?

E ritornano a casa sempre da soli

E ritornano a casa sempre soli

Come me, come me, come me

Come me, come me, come me