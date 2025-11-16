Corpo e memoria si rincorrono nel nuovo singolo di Mobrici “Con La Lingua”

In uscita venerdì 21 novembre per Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia, Con La Lingua è il nuovo singolo di Mobrici, che torna con un brano scritto a quattro mani con Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli, in cui racconta di amori mai del tutto finiti e di quella leggerezza che serve per sopravvivere quando qualcosa si rompe.

L’artista firma così un racconto in cui corpo e memoria si rincorrono, tra il dolce peso delle cose non dette e la tenerezza di chi sa prendersi poco sul serio anche quando fa male.

D’altronde, Mobrici è da sempre uno spirito libero, autoironico e inguaribilmente romantico. Ed ecco che qui, con la stessa sincerità con cui solitamente mette in musica le proprie contraddizioni, continua a muoversi in equilibrio tra canzone d’autore e pop.

Questa volta, però, la scrittura si fa ancora più immediata e viscerale, capace di mutare tensioni personali in un canto corale che arriva dritto all’ascoltatore.

MOBRICI PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “CON LA LINGUA”

“Ero a casa con Gazzelle e Federico Nardelli. Stavamo chiacchierando del film su Bob Dylan appena uscito e, con le chitarre in mano, abbiamo iniziato a suonare un giro quasi sempre uguale. Da lì, quasi per gioco, abbiamo cominciato a improvvisare parole e melodie, divertendoci”, ha raccontato il cantautore a proposito della genesi del brano.

Poi, ha aggiunto: “Senza rendercene conto, abbiamo finito per usare una caratteristica che ci accomuna nella vita: l’ironia e l’autoironia. Abbiamo poi attaccato un microfono e una tastierina al computer e registrato un provino. La versione finale è rimasta quasi identica a quella prima registrazione, perché non volevamo perdere la spontaneità e la verve di una bella serata tra amici, trascorsa a fare musica insieme”.

MOBRICI: “CON LA LINGUA” e il live all’alcatraz

Con La Lingua arriva dopo Che Serata Stupida, il brano che ha sancito il ritorno di Mobrici dopo più di due anni dall’uscita del suo ultimo progetto discografico, e verrà presentata dal vivo in occasione dello speciale concerto in programma all’Alcatraz di Milano l’11 marzo 2026.

