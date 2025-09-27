27 Settembre 2025
"Che Serata Stupida", Mobrici: "A volte perdersi è l'unico modo per ritrovarsi"

Il brano racconta l'errore come una scelta possibile e la caduta come un'occasione per ritrovare se stessi

In uscita venerdì 3 ottobre e in rotazione radiofonica da venerdì 10 ottobre, Che Serata Stupida (Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italiaqui il presave) è il nuovo singolo di Mobrici che, a due anni di distanza dalla pubblicazione de Gli Anni di Cristo, torna con un brano che esplora il desiderio e la contraddizione, l’attrazione per ciò che è imprevedibile e il fascino di una notte che mette a nudo paure e verità.

Prodotto da Federico Nardelli, il brano compie un ulteriore passo in avanti rispetto ai precedenti singoli. Qui la scrittura – solitamente schietta e romantica – si fa infatti più immediata e viscerale, capace di trasformare la fragilità e le imperfezioni in poesia quotidiana, le tensioni personali in un canto corale che arriva dritto all’ascoltatore.

Ed ecco che in Che Serata Stupida – mettendo in scena incontri sospesi, piccole fragilità e attimi in cui il confine tra sbaglio e scoperta si assottiglia – Mobrici racconta l’errore come una scelta possibile e la caduta come un’occasione per ritrovare se stessi, invitando tutti a riconoscersi nelle contraddizioni e nelle emozioni non filtrate.

Spesso nella vita mi sono concesso il lusso di sbagliare, di cambiare direzione anche all’ultimo istante o perfino di imboccare la strada che a prima vista sembrava la più oscura.

Questo brano nasce dal desiderio di raccontare come l’imperfezione e la fragilità non siano una debolezza, ma la chiave per sentirsi davvero vivi. È il racconto di quando perdersi diventa l’unico modo per ritrovarsi e di come dentro quell’errore, in fondo, ci sia spesso la nostra verità più autentica.

Avevo bisogno di una canzone grande, di quelle da gridare insieme, perché certe emozioni non si possono sussurrare e vanno liberate a voce piena, senza paura”.

