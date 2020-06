MiTo Settembre Musica: il Festival di Milano e Torino è confermato!

La musica riparte e nonostante le restrizioni del DPCM l’edizione 2020 del Festival MiTo si terrà.

Le amministrazioni delle città di Milano e Torino hanno confermato la 14esima edizione del Festival che si svolgerà nelle due città dal 4 al 19 settembre con spettacoli soprattutto all’aperto.

Le due città del Nord Italia si schierano unite per affrontare le difficoltà. Il programma sarà presentato il prossimo mese di luglio. Una ripartenza all’insegna della musica e della cultura.

Nel 2019 il Festival fu un grande successo. 74.000 spettatori nelle città di Milano e Torino. 50 concerti sold out e molti altri appuntamenti vicini al tutto esaurito.

Queste le parole degli assessori alla Cultura di Torino e Milano, Francesca Paola Leon e Filippo Del Corno. I due proseguono:

“Quest’anno privilegeremo le sedi all’aperto, secondo le indicazioni per le misure di contenimento del contagio, perché il festival possa svolgersi in sicurezza per il pubblico, gli artisti e il personale coinvolto nell’organizzazione.

Ci auguriamo che l’edizione 2020 di MiTo SettembreMusica possa rappresentare per le due città unite un primo passo verso una ripresa che avvenga anche attraverso la cultura.”