I Ministri tornano con un brano potente, diretto e catartico… “BUUUM”

Tra le rock band italiane più longeve e fortunate, con alle spalle 7 album, 3 EP e quasi vent’anni di carriera e di live d’impatto, i Ministri tornano con un nuovo singolo, BUUUM, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 9 maggio per Woodworm / Universal.

Potente, diretto e catartico, il brano arriva tre anni dopo la pubblicazione di Giuramenti e racconta l’insoddisfazione che ci attraversa, nonché la tensione che accumuliamo mentre cerchiamo di distinguere chi sono i veri nemici attorno a noi.

BUUUM è dunque una sorta di valvola di sfogo; un viaggio sonoro verso un altrove possibile, dove esplodere non fa male a nessuno e dove la musica diventa un modo per lasciare andare tutto, senza distruggere, bensì per ricostruire.

I MINISTRI PRESENTANO IL NUOVO SINGOLO “BUUUM”

“Buuum è una canzone che racconta l’insoddisfazione che percorre quasi tutti e parla di quell’esplosione che continuiamo a rimandare, mentre cerchiamo di capire chi sono esattamente, attorno a noi, i nemici”, raccontano i Ministri a proposito del brano, che ha un ritmo serrato, capace di martellare, urlare, prendere una posizione e incendiare il cuore, i pensieri e gli animi.

Poi, aggiungono: “I mali lontani e quelli vicini abitano i nostri pensieri e le nostre esistenze. Farli sfogare in una canzone, incanalare nella musica il nero che abbiamo dentro, è un ottimo modo per non esplodere e costruire qualcosa“.

Foto di copertina a cura di Chiara Mirelli