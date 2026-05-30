30 Maggio 2026
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Alessandro Genovese
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30 Maggio 2026

Ministri trasformano “un segreto” in EP: fuori Canzoni Ombra

I Ministri pubblicano Canzoni Ombra, progetto nato dalle tracce condivise anni fa solo via newsletter con i fan. Annunciate anche le date live dell’estate 2026.

News di Alessandro Genovese
I Ministri nuovo EP Canzoni Ombra uscito nel 2026
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Ministri tornano con un nuovo progetto discografico. Disponibile dal 29 maggio Canzoni Ombra, EP pubblicato da Woodworm che raccoglie brani rimasti fuori dagli album della band nel corso degli anni e oggi recuperati in una nuova veste. L’uscita arriva dopo il tour di Aurora Popolare e accompagnerà anche le date live dell’estate 2026 già annunciate nei festival italiani.

Il disco nasce da un esperimento avviato nel 2022, quando alcune tracce vennero inviate ai fan attraverso la newsletter ufficiale del gruppo. La richiesta era semplice: ascoltare quei pezzi senza diffonderli online. Un patto che, a quanto raccontano i Ministri, è stato rispettato completamente dalla loro community.

Per la pubblicazione ufficiale la band ha ripreso quel materiale lavorando in studio insieme a Ivan Antonio Rossi, aggiungendo anche due brani inediti. Il risultato è un EP che riporta al centro canzoni rimaste ai margini della discografia del gruppo ma mai davvero archiviate.

Ministri e le canzoni rimaste fuori dagli album

Dentro Canzoni Ombra convivono brani scritti in periodi diversi della storia dei Ministri. Pezzi esclusi dagli album per motivi differenti ma rimasti nel tempo nel repertorio interno della band.

“Le Canzoni Ombra sono canzoni rimaste fuori dai nostri album per i motivi più disparati, pezzi seduti sui banchi dell’opposizione in attesa di entrare in azione. Nel 2022 decidemmo di condividerne alcune con i nostri fan tramite la newsletter e chiedemmo loro di non caricarle in Rete. In migliaia le scaricarono ma nessuno le condivise online”.

Il gruppo ha definito quell’esperimento discografico basato sulla fiducia, sottolineando il rapporto costruito negli anni con il proprio pubblico.

Gente che si ostina a vivere è la focus track dell’EP

Tra i brani del progetto, il focus principale è affidato a Gente che si ostina a vivere. Il pezzo ruota attorno all’idea della resistenza quotidiana, raccontata con il tono diretto che da anni caratterizza la scrittura dei Ministri.

Nel brano convivono disillusione e ironia, mentre il testo si interroga su cosa continui a spingere avanti le persone anche nei momenti più caotici o frustranti.

L’artwork di Canzoni Ombra

Anche la componente grafica segue il percorso visivo già sviluppato dalla band negli ultimi anni. Dopo il riferimento alle copertine Einaudi ispirate a Munari utilizzato nel 2021, questa volta l’immaginario scelto richiama gli storici spartiti musicali.

L’EP sarà disponibile anche in formato vinile 12’’ one side, con lato B liscio, confezione bauletto e busta interna nera non stampata.

I Ministri cover del nuovo EP Canzoni Ombra uscito nel 2026

Ministri concerti 2026: le date estive già annunciate

  • 18 giugno – Mood Summer Festival – Rende (CS)
  • 20 giugno – La Prima Estate – Lido di Camaiore (LU)
  • 4 luglio – D’Acord Festival – Lagnasco (CN)
  • 10 luglio – Fool Festival – Morrovalle (MC)
  • 11 luglio – RockUnMonte – Montespertoli (FI)
  • 15 luglio – Jamrock Festival – Vicenza
  • 16 luglio – Invincible Fest c/o Eur Social Park – Roma
  • 18 luglio – Suoni di Marca – Treviso
  • 22 luglio – Ferrara Sotto Le Stelle – Ferrara
  • 30 luglio – Onde Mediterranee – Gradisca d’Isonzo (GO)
  • 1 agosto – PIF Festival – Frigento (AV)

I concerti estivi porteranno dal vivo anche il nuovo materiale di Canzoni Ombra, insieme al repertorio costruito dalla band negli ultimi vent’anni tra club e festival.

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Immagine di copertina di AstarteAgency

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