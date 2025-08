Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore

Anche nel 2025 è in arrivo un nuovo disco di Mina e, come sempre, sarà un progetto fuori dagli schemi. Il titolo? Dilettevoli eccedenze, un album che vedrà la luce a novembre e che darà nuova vita a canzoni di altri artisti che, secondo il figlio e produttore Massimiliano Pani, avrebbero meritato più fortuna.

Dopo Gassa d’amante del 2024, arriva quindi una raccolta di cover rivisitate che si annuncia come un tributo raffinato ai “lati B” della musica italiana, con l’inconfondibile voce della Tigre di Cremona a riscriverne il destino.

Mina, il nuovo album è Un progetto tra memoria e innovazione

Con Dilettevoli eccedenze, Mina prosegue la sua esplorazione personale nel repertorio meno celebrato della musica, trasformandolo in materia preziosa. A supportarla, ancora una volta, una squadra di eccellenze del jazz italiano: Danilo Rea, Alfredo Golino, Massimo Moriconi, Ugo Bongianni, Luca Meneghello e Gabriele Comeglio. Ma la scelta dei brani resta esclusivamente nelle mani di Mina che ancora una volta prepara un disco che andrà oltre i generi musicali.

“Alla fine sarà proprio lei a scegliere le tracce che finiranno sul disco. Il suo forte è che non ha un genere, li ha tutti” ha dichiarato in un’intervista a Il Corriere della Sera Massimiliano Pani, confermando la libertà artistica assoluta che accompagna ogni suo progetto. I

Secondo quanto rivelato da Pani, Mina ascolta ogni anno oltre 3.000 provini provenienti da autori noti e sconosciuti. La selezione non è mai legata al nome, ma solo alla forza della canzone. Una visione musicale totalizzante, in cui l’artista si immerge ogni giorno, spaziando tra generi e voci, sempre in cerca di qualcosa che la emozioni davvero.

Un album anche in vinile

Dilettevoli eccedenze sarà disponibile sia in digitale che in formato fisico, vinile e CD. L’edizione fisica sarà curata nei dettagli: la confezione richiama l’estetica dei 45 giri vintage e conterrà materiali extra e libretti, per un’esperienza d’ascolto e collezione che va oltre la musica.

L’attesa per questo nuovo lavoro è alta, come sempre quando si parla di Mina. E anche stavolta, la voce più iconica della musica italiana promette di sorprendere con classe, gusto e intuizione artistica senza pari.

I record di Mina: numeri che nessuno ha mai superato

Nel 2025 Mina continua a detenere numerosi primati assoluti nella discografia italiana, che la confermano come un’icona senza paragoni. È infatti l’artista donna con il maggior numero di album entrati nella Top 10 FIMI da quando esiste la classifica (1995), con oltre 30 dischi tra i più venduti in classifica. Nessun’altra cantante italiana ha collezionato tanti piazzamenti ai vertici negli ultimi tre decenni.

Ma il primato più clamoroso è quello della sua costanza: pubblica un album all’anno da oltre 60 anni. Nessun artista italiano, uomo o donna, ha mai mantenuto una simile continuità, né con dischi inediti né con progetti paralleli. A questo si aggiunge il record di vendite complessive, che secondo le stime supera ampiamente i 150 milioni di copie nel mondo, rendendola anche l’artista italiana più venduta di sempre.

Con una carriera iniziata a fine anni ‘50 e una presenza continua nella scena musicale, Mina è anche l’unica artista ad aver pubblicato dischi in tutti i formati esistiti: dal 78 giri allo streaming. E ogni nuova uscita — come accadrà anche per Dilettevoli eccedenze — diventa immancabilmente un evento discografico per fan, addetti ai lavori e collezionisti.

Niente male per un’artista di 85 anni che da 37 anni non appare in pubblico e non si esibisce in concerto.