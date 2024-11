Mina: nel nuovo disco, “Gassa d’amante”, dieci brani. Tra gli autori Elisa, Gabbani ed un ex Amici

Autori e brani di Gassa d’amante, nuovo album di inediti di Mina in uscita dal 22 novembre 2024 per PDU con distribuzione digitale di Pirames International e distribuzione fisica di Discoteca Laziale.

La presentazione stampa di questo nuovo album della Tigre di Cremona è affidata a Nicola Gardini, Professore di Letteratura Comparata Università di Oxford.

Ecco come racconta Mina il Professore:

“Mina è anzitutto una maestra di emozioni, come i grandi poeti. La sua è una voce che si emoziona ed emoziona a un tempo; studia mente e cuore e ce li insegna. Per questo non conosce limiti e riesce ancora a cantare stupendamente, immancabilmente ispirata, guadagnando sempre nuovi spazi di bellezza e di verità, con la grazia e la forza di un’intelligenza inesauribile”.

Diversità ed eclettismo sono le parole che contraddistinguono le 10 canzoni di questo disco che si apre con Non smetto di aspettarti, cover, anzi remake, di un brano di Fabio Concato.

Quel che lei stessa lascia intendere in questo disco è la conoscenza di sé; il coraggio e pure il gioco di andare ancora un po’ più avanti nella comprensione di quel che si è e si può essere.

“Gassa d’amante è un disco sull’amore, che, di tutti i temi di Mina, resta quello principale. La gente sa così poco dell’amore! Ma Mina, come i grandi poeti, ne sa moltissimo, e ce lo comunica una volta di più, con la suprema virtù di ridare senso e potenza drammatica anche al cliché più frusto della tradizione o della quotidianità. È il messaggio della sua arte, della sua anima, del suo corpo. L’amore. Lì ogni nostro respiro, come canta il suo, dovrebbe portare.“

Mina gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità. È un modello di interprete per i musicisti come modello di coraggio e libertà per i ragazzi della generazione Z.

Nella tracklist dell’album il singolo Buttalo via, brano scritto da Francesco Gabbani che racconta così questa esperienza

“È un onore per me aver avuto l’opportunità di scrivere le parole e la musica di “Buttalo via”, il brano scelto come primo singolo del nuovo disco di un’artista straordinaria. Per me vedere questo progetto prendere forma è un’emozione indescrivibile. Spero che questo brano possa toccare il cuore di chi lo ascolta, come ha toccato il mio durante la sua creazione. Ringrazio con tutto il cuore Mina per aver creduto in me” Tra gli autori del disco anche Elisa… “Mina è oltre. Da sempre e per sempre, lo sanno tutti e lo penso ovviamente anch’io. È per me da sempre il punto di riferimento vocale più importante della musica italiana, insieme a Battisti è l’artista italiana che ho ascoltato di più da bambina e nella mia adolescenza, quindi mi ha formata e influenzata molto. Ora si realizza un sogno bellissimo, sentirla cantare una mia canzone è un regalo della vita. Mi dà un vortice di emozioni e mi lascia una profonda gratitudine e un senso di meraviglia e stupore per come sia successo. La storia un po’ magica e misteriosa di questa canzone rende tutto ancora più unico.

Quel mio demo è rimasto in un suo cassetto per vent’anni. Solo ora ha trovato la luce, e lei è così immensa da racchiudere nella sua voce ogni età di donna. Ho sentito in queste note quell’aria pura di bambina, quella chiarezza nel timbro e quella trasparenza nel tono che in ogni istante scopre l’anima“.”

