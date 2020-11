A dirigere il video, come per il film in cui la canzone è inserita, Edoardo Ponti.

12 canzoni con anche alcuni produttori d'eccezione per i primi inediti dei ragazzi in gara nel talent show Sky.

Uscita speciale per le pagelle del critico Fabio Fiume che recensisce per noi tutti i brani di AmaSanremo.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

di Massimiliano Longo

Pubblicati i nomi dei 61 finalisti Area Sanremo TIM 2020. Tra loro alcuni nomi noti di artisti provenienti da Amici, The Voice e non solo.

Claudio Baglioni: dal 6 novembre in radio e in digitale il nuovo singolo “Io Non Sono Lì”

Sarà in radio e in digitale dal 6 novembre il nuovo singolo di Claudio Baglioni Io Non Sono Lì, apripista dell'album In Questa Storia, Che È La Mia.