“Cassandra”, la serie cult su Netflix che si chiude con la magica voce della nostra Milva

Un altro brano di un’artista italiana approda su Netflix e accompagna la scena finale di una serie diventata in poche settimane un piccolo cult: Cassandra. La canzone in questione è Ich Hab’ Keine Angst di Milva, diva della canzone italiana e amatissima in Germania.

MILVA IN CASSANDRA: LA MUSICA ITALIANA CHE CONQUISTA NETFLIX

Negli ultimi anni è capitato più volte che la musica italiana d’autore venisse riscoperta dal cinema e dalle serie internazionali. Tra gli esempi più noti, In ginocchio da te di Gianni Morandi nel film coreano premiato con l’Oscar Parasite, o Vivo per lei di Andrea Bocelli nella seconda stagione di Squid Game.

Questa volta è il turno di Milva, con un brano cantato in tedesco: Ich Hab’ Keine Angst, scelto per la scena conclusiva della serie Cassandra, disponibile su Netflix e per settimane nella Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma.

LA SERIE CASSANDRA: TRAMA

Amburgo, gennaio 2025. Dopo il tragico suicidio della sorella, Samira si trasferisce con il marito – noto scrittore di gialli – e i due figli in una nuova abitazione: la prima smart house tedesca, governata da un’intelligenza artificiale chiamata Cassandra.

Risvegliata dal figlio adolescente Fynn dopo decenni di inattività, Cassandra era stata disattivata in seguito alla misteriosa morte dei precedenti inquilini.

Attraverso flashback inquietanti, la serie ricostruisce quegli eventi, mentre la casa e l’IA entrano in una drammatica rivalità con Samira, cercando in tutti i modi di diventare indispensabili alla famiglia, fino ad arrivare a manipolazioni e minacce pur di non essere abbandonate.

milva – ICH HAB’ KEINE ANGST: SIGNIFICATO E VALORE

Il brano di Milva, la cui traduzione è “Io non ho paura”, accompagna proprio la scena finale dell’ultima puntata della serie, a sottolineare la tensione ma anche la liberazione e la consapevolezza della protagonista. Una scelta musicale potente, con la voce della “Pantera di Goro” che risuona su immagini dense di significato.

Ich Hab’ Keine Angst è un brano del 1981 composto da Vangelis e cantato da Milva che dà il titolo ad un disco della cantante e che, due anni dopo, uscirà anche in una versione italiana intitolata Dicono di me. Il pezzo è uno dei più amati dalla stessa Milva, che in un’intervista dichiarò:

“Amo molto Ich Hab’ Keine Angst di Vangelis e Alexanderplatz di Battiato. Mi sento tedesca d’adozione.”

MILVA, DIVA anche IN GERMANIA

Il legame tra Milva e la Germania è stato profondo e costante per tutta la sua carriera. Artista raffinatissima, ha cantato in tedesco decine di brani, ottenuto dischi di platino e calcato i palchi dei teatri più importanti del Paese.

Ancora una volta, l’estero sembra riconoscere il valore della nostra musica d’autore con una sensibilità che in Italia a volte viene dimenticata. Il successo della serie Cassandra e la presenza di Milva nel suo epilogo sono l’ennesima dimostrazione della forza degli artisti italiani… anche quando non cantano in italiano.

Per gli amanti della musica di Milva, in occasione dell’uscita della ristampa in vinile dell’album Canti della libertà, sabato 5 aprile alle 22:35 andrà in onda lo speciale Canzoni per la libertà.